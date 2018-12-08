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Астронавтам МКС отправили на орбиту рождественскую индейку и клюквенный соус

Астронавтам МКС отправили к Рождеству на орбиту мясо индейки и клюквенный соус. С грузом также находятся живые черви и мыши для научных опытов.

Астронавтам МКС отправили на орбиту рождественскую индейку и клюквенный соус

Астронавты МКС получили к Рождеству праздничную индейку, батат в сахаре, фруктовый пирог и соус из клюквы. Накрыть стол космонавты смогут после стыковки космического корабля Dragon с американским модулем станции. 5 декабря с американского мыса Канаверал была запущена ракета Falcon 9. 8 декабря её корабль достиг МКС с 2,5 тоннами груза на борту.

Помимо различного оборудования и необходимых материалов, коллеги с Земли порадовали астронавтов рождественскими угощениями, поскольку Новый год и зимние праздники команда отпразднует на орбите.

Черви и мыши понадобились учёным для наблюдения за старением организмов в условиях отсутствия гравитации. Из-за проблем с грызунами назначенный старт ракеты был отложен, ведь в их корме нашли плесень. К 5 декабря еду для мышей заменили, и Falcon 9 была запущена в космос.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:30

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