Астронавтам МКС отправили на орбиту рождественскую индейку и клюквенный соус





Астронавты МКС получили к Рождеству праздничную индейку, батат в сахаре, фруктовый пирог и соус из клюквы. Накрыть стол космонавты смогут после стыковки космического корабля Dragon с американским модулем станции. 5 декабря с американского мыса Канаверал была запущена ракета Falcon 9. 8 декабря её корабль достиг МКС с 2,5 тоннами груза на борту.Помимо различного оборудования и необходимых материалов, коллеги с Земли порадовали астронавтов рождественскими угощениями, поскольку Новый год и зимние праздники команда отпразднует на орбите.Черви и мыши понадобились учёным для наблюдения за старением организмов в условиях отсутствия гравитации. Из-за проблем с грызунами назначенный старт ракеты был отложен, ведь в их корме нашли плесень. К 5 декабря еду для мышей заменили, и Falcon 9 была запущена в космос.