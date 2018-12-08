Сергей Шнуров рассказал о новой супруге на шоу "Вечерний Ургант"

Сергей Шнуров очень известная персона. Его знают даже те, кто не увлекается музыкой и не знает песен группы «Ленинград», потому как «крылатые матерные выражения» Шнурова давно гуляют в народе и разобраны на цитаты. Также Сергей не только музыкант, но и ведущий, актёр, немного увлекается искусством. А одним из его «хобби», наверное, можно назвать «коллекционирование» браков.До осени этого года Шнуров был женат три раза, кроме того имел несколько не очень длительных отношений. Недавно стало известно, музыкант в третий раз заключил брак. Произошло сие событие в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга, его избранницей стала Ольга Абрамова. Шнуров не часто афиширует свою личную жизнь, так и о свадьбе и новой супругу известно очень мало. В соцсети Сергей поделился фотографией, на которой при всём желании невозможно рассмотреть лицо его жены.Ивану Урганту он всё же немного рассказал о новой супруге, отметив, она хороший человек, потому что с плохими он просто не обнимается. Ещё он поделился, очень любит свадьбы, поэтому далеко не факт, что четвёртая станет последней.