Сергей Шнуров рассказал о новой супруге на шоу "Вечерний Ургант"
На днях известный лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров побывал на шоу «Вечерний Ургант» и немного приоткрыл завесу тайны о своей новой супруге. Как известно, в конце лета этого года музыкант развёлся с третьей женой Еленой (Матильдой) Мозговой и недавно женился четвёртый раз.
Сергей Шнуров очень известная персона. Его знают даже те, кто не увлекается музыкой и не знает песен группы «Ленинград», потому как «крылатые матерные выражения» Шнурова давно гуляют в народе и разобраны на цитаты. Также Сергей не только музыкант, но и ведущий, актёр, немного увлекается искусством. А одним из его «хобби», наверное, можно назвать «коллекционирование» браков.
До осени этого года Шнуров был женат три раза, кроме того имел несколько не очень длительных отношений. Недавно стало известно, музыкант в третий раз заключил брак. Произошло сие событие в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга, его избранницей стала Ольга Абрамова. Шнуров не часто афиширует свою личную жизнь, так и о свадьбе и новой супругу известно очень мало. В соцсети Сергей поделился фотографией, на которой при всём желании невозможно рассмотреть лицо его жены.
Ивану Урганту он всё же немного рассказал о новой супруге, отметив, она хороший человек, потому что с плохими он просто не обнимается. Ещё он поделился, очень любит свадьбы, поэтому далеко не факт, что четвёртая станет последней.
Сергей Шнуров очень известная персона. Его знают даже те, кто не увлекается музыкой и не знает песен группы «Ленинград», потому как «крылатые матерные выражения» Шнурова давно гуляют в народе и разобраны на цитаты. Также Сергей не только музыкант, но и ведущий, актёр, немного увлекается искусством. А одним из его «хобби», наверное, можно назвать «коллекционирование» браков.
До осени этого года Шнуров был женат три раза, кроме того имел несколько не очень длительных отношений. Недавно стало известно, музыкант в третий раз заключил брак. Произошло сие событие в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга, его избранницей стала Ольга Абрамова. Шнуров не часто афиширует свою личную жизнь, так и о свадьбе и новой супругу известно очень мало. В соцсети Сергей поделился фотографией, на которой при всём желании невозможно рассмотреть лицо его жены.
Ивану Урганту он всё же немного рассказал о новой супруге, отметив, она хороший человек, потому что с плохими он просто не обнимается. Ещё он поделился, очень любит свадьбы, поэтому далеко не факт, что четвёртая станет последней.