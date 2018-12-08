Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова увеличила грудь

«Ольга, Вы увеличили грудь? Вам очень идет большая грудь, несмотря на то, что Вы сама по себе маленькая», «Орлова уже просто не знает, как привлечь к себе внимание, вот грудь и увеличила!», «Оль, что уже совсем отчаялись встретить того единственного?» - продолжают высказываться по поводу увеличенной груди Орловой телезрители «Дома-2» в Сети.

В последнее время многие поклонники творчества Ольги Орловой начали замечать, что знаменитость довольно часто начала публиковать в личном микроблоге весьма откровенные фотографии, видеоролики и Stories, которые, несмотря на то, что продолжают восхищать, все-таки заставляют задуматься, а не решилась ли звезда на пластику.Дело в том, что свежие снимки и видео Ольги, которые она продолжает делать на Сейшельских островах, дали основание полагать, что ведущая «Дома-2» увеличила грудь.На данный момент интернет-пользователи вовсю продолжают сравнивать старые и новые фотографии Орловой, на который невооруженным взглядом можно заметить, что бюст у Ольги вырос в несколько раз. Да и сама телезнаменитость ранее не так активно выкладывала откровенные фото, чего не скажешь сейчас.Вполне вероятно, что Орлова целиком и полностью довольна результатами операции на груди и именно поэтому принялась демонстрировать свои новые формы поклонникам.