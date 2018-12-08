Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова увеличила грудь
Телеведущая скандально-известной телестройки «Дом-2» Ольга Орлова решилась на операцию по увеличению груди.
В последнее время многие поклонники творчества Ольги Орловой начали замечать, что знаменитость довольно часто начала публиковать в личном микроблоге весьма откровенные фотографии, видеоролики и Stories, которые, несмотря на то, что продолжают восхищать, все-таки заставляют задуматься, а не решилась ли звезда на пластику.
Дело в том, что свежие снимки и видео Ольги, которые она продолжает делать на Сейшельских островах, дали основание полагать, что ведущая «Дома-2» увеличила грудь.
На данный момент интернет-пользователи вовсю продолжают сравнивать старые и новые фотографии Орловой, на который невооруженным взглядом можно заметить, что бюст у Ольги вырос в несколько раз. Да и сама телезнаменитость ранее не так активно выкладывала откровенные фото, чего не скажешь сейчас.
Вполне вероятно, что Орлова целиком и полностью довольна результатами операции на груди и именно поэтому принялась демонстрировать свои новые формы поклонникам.
В последнее время многие поклонники творчества Ольги Орловой начали замечать, что знаменитость довольно часто начала публиковать в личном микроблоге весьма откровенные фотографии, видеоролики и Stories, которые, несмотря на то, что продолжают восхищать, все-таки заставляют задуматься, а не решилась ли звезда на пластику.
Дело в том, что свежие снимки и видео Ольги, которые она продолжает делать на Сейшельских островах, дали основание полагать, что ведущая «Дома-2» увеличила грудь.
На данный момент интернет-пользователи вовсю продолжают сравнивать старые и новые фотографии Орловой, на который невооруженным взглядом можно заметить, что бюст у Ольги вырос в несколько раз. Да и сама телезнаменитость ранее не так активно выкладывала откровенные фото, чего не скажешь сейчас.
Вполне вероятно, что Орлова целиком и полностью довольна результатами операции на груди и именно поэтому принялась демонстрировать свои новые формы поклонникам.
«Ольга, Вы увеличили грудь? Вам очень идет большая грудь, несмотря на то, что Вы сама по себе маленькая», «Орлова уже просто не знает, как привлечь к себе внимание, вот грудь и увеличила!», «Оль, что уже совсем отчаялись встретить того единственного?» - продолжают высказываться по поводу увеличенной груди Орловой телезрители «Дома-2» в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:19