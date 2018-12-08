Google и Levi's выпустили "привязанную" к смартфону куртку
Google и Levi's выпустили "привязанную" к персональному устройству смарт-куртку, отыскивающую его с помощью специального жеста. При потере Commuter X Jacquard на экране гаджета также появится метка.
Компания Google совместно с маркой одежды Levi's разработали смарт-куртку, которая будет находить гаджет владельца. На джинсовый жакет крепится следящее устройство, работающее в обоих направлениях. Commuter X Jacquard упростит процесс поиска оставленного смартфона. Потребуется всего лишь произвести рукой назначенный жест, и гаджет сам начнёт громко звонить, обозначая своё место нахождения.
Функция "Всегда вместе" также отслеживает расстояние между Commuter X Jacquard и устройством. Если оно превышает назначенное ограничение, владелец получит сообщение на смартфон.
Забыв куртку Levi's дома или в ресторане, хозяин запустит на своём девайсе приложение, где появится вибрирующая и светящаяся метка, обозначающая место нахождения предмета гардероба. Отметим, что Google активно использует отслеживающие устройства и в других своих новаторских продуктах.
Компания Google совместно с маркой одежды Levi's разработали смарт-куртку, которая будет находить гаджет владельца. На джинсовый жакет крепится следящее устройство, работающее в обоих направлениях. Commuter X Jacquard упростит процесс поиска оставленного смартфона. Потребуется всего лишь произвести рукой назначенный жест, и гаджет сам начнёт громко звонить, обозначая своё место нахождения.
Функция "Всегда вместе" также отслеживает расстояние между Commuter X Jacquard и устройством. Если оно превышает назначенное ограничение, владелец получит сообщение на смартфон.
Забыв куртку Levi's дома или в ресторане, хозяин запустит на своём девайсе приложение, где появится вибрирующая и светящаяся метка, обозначающая место нахождения предмета гардероба. Отметим, что Google активно использует отслеживающие устройства и в других своих новаторских продуктах.
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:15