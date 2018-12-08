АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, совершившие каминг-аут в 2018 году
EUR 76.08 USD 66.92
Курс валют на 08.12.2018

Google и Levi's выпустили "привязанную" к смартфону куртку

Google и Levi's выпустили "привязанную" к персональному устройству смарт-куртку, отыскивающую его с помощью специального жеста. При потере Commuter X Jacquard на экране гаджета также появится метка.

Google и Levi's выпустили "привязанную" к смартфону куртку

Компания Google совместно с маркой одежды Levi's разработали смарт-куртку, которая будет находить гаджет владельца. На джинсовый жакет крепится следящее устройство, работающее в обоих направлениях. Commuter X Jacquard упростит процесс поиска оставленного смартфона. Потребуется всего лишь произвести рукой назначенный жест, и гаджет сам начнёт громко звонить, обозначая своё место нахождения.

Функция "Всегда вместе" также отслеживает расстояние между Commuter X Jacquard и устройством. Если оно превышает назначенное ограничение, владелец получит сообщение на смартфон.

Забыв куртку Levi's дома или в ресторане, хозяин запустит на своём девайсе приложение, где появится вибрирующая и светящаяся метка, обозначающая место нахождения предмета гардероба. Отметим, что Google активно использует отслеживающие устройства и в других своих новаторских продуктах.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Google и Levi's выпустили "привязанную" к
Жена Тарасова Анастасия Костенко заявила, что не
Блогерша покорила Instagram снимками своей «пятой
Capcom предлагает бесплатно сыграть в игру Street
Учёные: В океане ледяного спутника Юпитера
Конкурс "Человек года" на "Доме-2" разрушил
Никас Сафронов видит свадьбу Анастасии Волочковой
Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова увеличила грудь
Подопечная Сергея Шнурова перепела в шоу «Голос»
Люксовый бренд PSA DS Automobile пропустит
Светлана Лобода в Минске зависла под куполом
Виктория Исакова поделилась редким снимком
Ученые исследуют легендарную Голубую дыру в
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition стал популярнейшим
Татьяна Мусульбес опубликовала в Сети откровенную
Карина Мишулина обвинила Тимура Еремеева в
Режиссёр Алексей Учитель снимет фильмы о Цое и
Представлен рейтинг сексуальных развлечений
Скандальная звезда «Дома-2» Дарья Друзьяк прошла
Google запустила новый сервис, имитирующий
Porsche начала тестировать первый электромобиль
Медики назвали 4 категории людей, которым
Финалист реалити-шоу «Замуж за Бузову» Денис
Новая прошивка MIUI для Xiaomi Mi Mix 3
Принц Гарри обвинил брата Уильяма в разрушении
Представлен компьютерный корпус X2 Spartan 716 за
Звезда «Дома-2» Саша Черно снова набрала лишние
Audi начала испытывать новую версию модели S3
На карте Зимбабве обнаружили объект, похожий на
Звезда "Битвы экстрасенсов" Зираддин Рзаев
Просмотреть все новости