Capcom предлагает бесплатно сыграть в игру Street Fighter V: Arcade Edition
В период 11 – 19 декабря Capcom предлагает абсолютно бесплатно поиграть в игрушку Street Fighter V: Arcade Edition. В свою очередь, это касается ПК, а также PlayStation 4.
Для загрузки файтинга и игры непосредственно в одиночном режиме игроманам не нужно будет иметь платную подписку PlayStation Plus. Она понадобится для сражения в режиме онлайн. Версия ПК буде доступной в рамках сервиса Steam. В рамках магазина Valve в настоящее время предлагается скидка. Так, базовая версия обойдётся в 359 руб. (-60%). Arcade Edition будет стоить 749 руб. (-50%).
Бесплатная версия имеет все материалы базовой игрушки Street Fighter 5, а также режимы, которые представлены в новой игре. Пользователь сможет сыграть любым понравившимся бойцом. Всего их будет 16. Capcom предоставит доступ к 3 героям из DLC. Речь идёт о Сагате, Акуме, Гайле. Герои доступны в следующих режимах: Challenges, Training, Battle Lounge, Casual, Ranked. Игра Street Fighter V появилась на консолях PlayStation, а также персональных компьютерах 16 февраля 2016 г. Уже 16 января текущего года её обновили до «Arcade Edition», которая включает материалы базовой версии, а также всех героев из дополнений 2-ух первых сезонов.
«Dni24» ранее сообщали, что экспертами были анонсированы лучшие бесплатные игры текущего года для современных смартфонов, а также планшетов, которые работают на «операционке» Android. Первое место заняла пошаговая игрушка Disc Drivin’ 2.
Для загрузки файтинга и игры непосредственно в одиночном режиме игроманам не нужно будет иметь платную подписку PlayStation Plus. Она понадобится для сражения в режиме онлайн. Версия ПК буде доступной в рамках сервиса Steam. В рамках магазина Valve в настоящее время предлагается скидка. Так, базовая версия обойдётся в 359 руб. (-60%). Arcade Edition будет стоить 749 руб. (-50%).
Бесплатная версия имеет все материалы базовой игрушки Street Fighter 5, а также режимы, которые представлены в новой игре. Пользователь сможет сыграть любым понравившимся бойцом. Всего их будет 16. Capcom предоставит доступ к 3 героям из DLC. Речь идёт о Сагате, Акуме, Гайле. Герои доступны в следующих режимах: Challenges, Training, Battle Lounge, Casual, Ranked. Игра Street Fighter V появилась на консолях PlayStation, а также персональных компьютерах 16 февраля 2016 г. Уже 16 января текущего года её обновили до «Arcade Edition», которая включает материалы базовой версии, а также всех героев из дополнений 2-ух первых сезонов.
«Dni24» ранее сообщали, что экспертами были анонсированы лучшие бесплатные игры текущего года для современных смартфонов, а также планшетов, которые работают на «операционке» Android. Первое место заняла пошаговая игрушка Disc Drivin’ 2.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:00