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Никас Сафронов видит свадьбу Анастасии Волочковой очень шикарной

Известный российский художник с мировым именем Никас Сафронов недавно отметил, видит предстоящую свадьбу балерины Анастасии Волочковой очень шикарной, что в её стиле, а «по-другому она просто не умеет». Об этом торжестве в жизни скандально известной балерины говорят много и абсолютно по-разному.

Никас Сафронов видит свадьбу Анастасии Волочковой очень шикарной

Анастасия Волочкова часто публикует в Instagram фотографии, рассказывает в различных программах и интервью о новом мужчине в своей жизни, при этом скрывает не только его лицо, но и любые другие подробности о нём. И нет ничего удивительного, что подобная тактика порождает массу разговоров и домыслов. В последнее время говорят о скором замужестве Волочковой.

Никас Сафронов видит свадьбу Анастасии Волочковой очень шикарной

Вот и Никас Сафронов решил поделиться своими рассуждениями на эту тему. Известно, художник поддерживает с балериной достаточно неплохие дружеские отношения, поэтому считает себя вправе дать комментарий по поводу изменений в личной жизни Анастасии. В частности, он говорит, свадьба Волочковой в очередной раз поразит воображение богатством и роскошью. Он считает это вполне нормальным, так как это вполне соответствует стилю балерины, любящей блеск, красоту и роскошь.

Кроме этого Сафронов дал Волочковой небольшой, но полезный совет: никогда не обращать внимания на разговоры и жить «в радость». В пример он ставит себя и говорит, как бы ты не поступил, всегда найдётся тот, кто осудит твои действия. Поэтому нужно поступать, как хочется и насколько позволяют моральные принципы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:30

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