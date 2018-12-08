Никас Сафронов видит свадьбу Анастасии Волочковой очень шикарной





Анастасия Волочкова часто публикует в Instagram фотографии, рассказывает в различных программах и интервью о новом мужчине в своей жизни, при этом скрывает не только его лицо, но и любые другие подробности о нём. И нет ничего удивительного, что подобная тактика порождает массу разговоров и домыслов. В последнее время говорят о скором замужестве Волочковой.Вот и Никас Сафронов решил поделиться своими рассуждениями на эту тему. Известно, художник поддерживает с балериной достаточно неплохие дружеские отношения, поэтому считает себя вправе дать комментарий по поводу изменений в личной жизни Анастасии. В частности, он говорит, свадьба Волочковой в очередной раз поразит воображение богатством и роскошью. Он считает это вполне нормальным, так как это вполне соответствует стилю балерины, любящей блеск, красоту и роскошь.Кроме этого Сафронов дал Волочковой небольшой, но полезный совет: никогда не обращать внимания на разговоры и жить «в радость». В пример он ставит себя и говорит, как бы ты не поступил, всегда найдётся тот, кто осудит твои действия. Поэтому нужно поступать, как хочется и насколько позволяют моральные принципы.