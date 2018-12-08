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Светлана Лобода в Минске зависла под куполом спорткомплекса

На странице своего Instagram известная певица Светлана Лобода решила порадовать своих фанатов новой публикацией. Исполнительница показала, как она в Минске зависла под куполом спортивного комплекса.

Светлана Лобода в Минске зависла под куполом спорткомплекса

Светлана Лобода очень активно пользуется соцсетями. Знаменитость публикует снимки и видео, как с повседневной жизни, так и с профессиональной деятельности. Несколько минут назад певица показала в Instagram, как проходят подготовки к ее концерту в Минске. На опубликованном фото Светлана Лобода зависла под куполом спорткомплекса. В комментарии к снимку исполнительница написала: "Над гнездом кукушки".

Светлана Лобода в Минске зависла под куполом спорткомплекса

Преданные поклонники певицы отреагировали моментально. Они начали писать: "Лобода в очередной раз доказала, что она лучшая", "Светлана молодец, ведь она боится высоты", "Лобода, как всегда удивила", "Светлана вы выбрали удачный ракурс для фотографии)", "Концерт будет незабываемым". Всего за несколько десятков минут новый пост Светланы Лободы собрал более 20 тысяч отметок "Мне нравится".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:54

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