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Виктория Исакова поделилась редким снимком подрастающей дочери

Популярная российская актриса Виктория Исакова поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram крайне редким снимком своей подрастающей дочери. Актрисе с мужем очень долгое время удавалось скрывать не только беременность, но и рождение малышки.

Виктория Исакова поделилась редким снимком подрастающей дочери

Семейная пара актрисы Виктории Исаковой и режиссёра Юрия Мороза является едва ли не самой крепкой и любящей в российском шоу-бизнесе. Их брак длится почти пятнадцать лет, и за все эти годы они никогда не давали поводов для обсуждений и сплетен. Возможно, это следствие того, что оба пережили свои личные трагедии в прошлом и стараются не повторять прежних ошибок.

Единственное, чего не хватало звёздной семье – общих детей. В начале семейной жизни у них родилась дочь, но прожив всего несколько месяцев, малышка умерла, и это стало огромной трагедией для супругов.

Виктория Исакова поделилась редким снимком подрастающей дочери

Но вот буквально в середине осени этого года стало известно, Виктория Исакова всё-таки стала мамой причём довольно давно. Она рассказала об этом в одном из интервью, но не назвала ни имени, ни возраста дочери. Теперь же Исакова показала фотографию своей девочки, но опять же, скрыв подробности о ней.

Поклонники и коллеги актрисы восторженно отзываются о малышке. Все отмечают, она очень миленькая и забавная. И при этом практически все желали бы видеть чаще её фотографии и хоть какие-то факты о дочери знаменитых родителей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:44

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