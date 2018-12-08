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Ученые исследуют легендарную Голубую дыру в прямом эфире

Ученые из экспедиции Blue Hole Belize 2018 исследуют легендарную Голубую дыру, расположенную в Карибском море. Научным сотрудникам долго не удавалось изучить провал целиком, и вот эта возможность появилась.

Ученые исследуют легендарную Голубую дыру в прямом эфире

Исследователей заинтересовала Большая голубая дыра глубиной 124 метра и 300 метров в поперечнике. История громадной подводной пещеры уходит к временам Ледникового периода. Исследование о карстовом провале, являющимся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, покажет зрителям известный канал Discovery Channel в проекте под названием "Голубая дыра: погружение в бездну".

Многих туристов привлекает Голубая дыра: она завораживает и пугает одновременно. В карсте прекрасно устроились многие морские жители.
Интересно, что главой исследовательской экспедиции стал директор Group Ocean - Ричард Брэнсон, а среди членов миссии внук самого Жака-Ива Кусто - французский океанограф Фабьен Кусто. Также участвует группа синематографов, научные сотрудники и специалисты Uniue Aquatica Foundation.

Ученые исследуют легендарную Голубую дыру в прямом эфире

Высокотехнологичные подводные аппараты позволят исследователям показать удивительную красоту глубин в прямом эфире, пояснил Ричард Брэнсон.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:33

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