Ученые исследуют легендарную Голубую дыру в прямом эфире





Исследователей заинтересовала Большая голубая дыра глубиной 124 метра и 300 метров в поперечнике. История громадной подводной пещеры уходит к временам Ледникового периода. Исследование о карстовом провале, являющимся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, покажет зрителям известный канал Discovery Channel в проекте под названием "Голубая дыра: погружение в бездну".Многих туристов привлекает Голубая дыра: она завораживает и пугает одновременно. В карсте прекрасно устроились многие морские жители.Интересно, что главой исследовательской экспедиции стал директор Group Ocean - Ричард Брэнсон, а среди членов миссии внук самого Жака-Ива Кусто - французский океанограф Фабьен Кусто. Также участвует группа синематографов, научные сотрудники и специалисты Uniue Aquatica Foundation.Высокотехнологичные подводные аппараты позволят исследователям показать удивительную красоту глубин в прямом эфире, пояснил Ричард Брэнсон.