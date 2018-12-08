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Татьяна Мусульбес опубликовала в Сети откровенную фотографию с мужем

Одна из самых привлекательных участниц телестройки «Дом-2» Татьяна Мусульбес порадовала поклонников новой откровенной фотографией, на которой она запечатлена со своим любимым супругом Виктором Литвиновым.

Не секрет, что перед свадьбой Татьяна решила лечь под нож хирурга для того, чтобы немного уменьшить грудь. Однако либо операция прошла неудачно, либо фотограф сознательно выбрал не совсем удачный ракурс, однако один из снимков Мусульбес с мужем, который явно должен был понравиться ее поклонникам, подвергся безжалостной критике.

Татьяна Мусульбес опубликовала в Сети откровенную фотографию с мужем

А все из-за того, что на фото невооруженным взглядом видно, что грудь Татьяны из идеальной превратилась в обвисшую. Многие фолловеры обратили внимание еще на то, что бюст звезды «Дома-2» как будто посинел, что сразу же бросается в глаза.

Верные фанаты парочки Мусульбес и Литвинова поспешили заступиться за девушку, подчеркнув, что у Тани еще полностью не спал оттек после операции и именно поэтому формы красавицы по-прежнему имеют немного синеватый оттенок.

Татьяна Мусульбес опубликовала в Сети откровенную фотографию с мужем

«У Тани не так давно была операция! Разве не понятно, что это очень короткий срок, чтобы оттек полностью спал, и грудь приобрела нормальную форму и цвет?» - вовсю заступаются за Таню ее преданные поклонники.

К слову, это уже не первая операция участницы «Дома-2», которая вполне возможно, что прошла неудачно. Не так давно девушке пришлось повторно ложиться на стол хирурга, чтобы изменить форму своих ушей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:11

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