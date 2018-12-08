Карина Мишулина обвинила Тимура Еремеева в пропаганде фашизма
В одном из своих недавних интервью Карина Мишулина, которая является дочерью знаменитого советского актера, обвинила Тимура Еремеева в пропаганде фашизма. Артистка заявила, что он является хладнокровным и расчетливым человеком.
Карина Мишулина вместе со своей матерью пришла на ток-шоу "Пусть говорят", чтобы рассказать всю правду о якобы сыне своего отца. Но это все оказалось не так просто, как это представляла себе актриса. А недавно Карина Мишулина рассказала, что Тимур Еремеев пропагандирует фашизм. Знаменитость поведала, что якобы сын Спартака Мишулина состоит в музыкальном коллективе под названием "Royal Sugar Balls", которой на день победы 9 мая в немецкой форме исполняет различные композиции и даже "зигует".
Такое заявление Карины Мишулиной вызвало множество вопросов, поскольку Тимур Еремеев является сотрудником театра Российской армии. Ведь по заверениям актрисы получается, что возможный сын знаменитого советского актера якобы пропагандирует фашизм.
Карина Мишулина вместе со своей матерью пришла на ток-шоу "Пусть говорят", чтобы рассказать всю правду о якобы сыне своего отца. Но это все оказалось не так просто, как это представляла себе актриса. А недавно Карина Мишулина рассказала, что Тимур Еремеев пропагандирует фашизм. Знаменитость поведала, что якобы сын Спартака Мишулина состоит в музыкальном коллективе под названием "Royal Sugar Balls", которой на день победы 9 мая в немецкой форме исполняет различные композиции и даже "зигует".
Такое заявление Карины Мишулиной вызвало множество вопросов, поскольку Тимур Еремеев является сотрудником театра Российской армии. Ведь по заверениям актрисы получается, что возможный сын знаменитого советского актера якобы пропагандирует фашизм.