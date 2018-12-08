Карина Мишулина обвинила Тимура Еремеева в пропаганде фашизма





Карина Мишулина вместе со своей матерью пришла на ток-шоу "Пусть говорят", чтобы рассказать всю правду о якобы сыне своего отца. Но это все оказалось не так просто, как это представляла себе актриса. А недавно Карина Мишулина рассказала, что Тимур Еремеев пропагандирует фашизм. Знаменитость поведала, что якобы сын Спартака Мишулина состоит в музыкальном коллективе под названием "Royal Sugar Balls", которой на день победы 9 мая в немецкой форме исполняет различные композиции и даже "зигует".Такое заявление Карины Мишулиной вызвало множество вопросов, поскольку Тимур Еремеев является сотрудником театра Российской армии. Ведь по заверениям актрисы получается, что возможный сын знаменитого советского актера якобы пропагандирует фашизм.