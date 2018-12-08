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Скандальная звезда «Дома-2» Дарья Друзьяк прошла во второй этап кастинга в группу «SEREBRO»

Скандальная участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Друзьяк попросила поклонников голосовать за нее во втором этапе кастинга в коллектив «SEREBRO».

Несмотря на то, что многие пользователи социальных сетей продолжают смеяться над звездой телестройки, подчеркивая, что блондинка явно не в своем уме, Дарья вовсю продолжает рваться в мир шоу-бизнеса.

Скандальная звезда «Дома-2» Дарья Друзьяк прошла во второй этап кастинга в группу «SEREBRO»

Стоит отметить, что после недавнего выпуска многими любимой телепередачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым сейчас Друзьяк считают еще и воровкой, которая украла у Александра Серова, по меньшей мере, 300 тысяч рублей.

Как бы там ни было, но это не помешало Дарье подать заявку на участие в кастинге в группу «SEREBRO». А несколько часов назад стало известно, что Друзьяк оказалась в числе тридцати полуфиналисток, которые будут бороться между собой во втором этапе кастинга.

Скандальная звезда «Дома-2» Дарья Друзьяк прошла во второй этап кастинга в группу «SEREBRO»

Пока сложно сказать, удастся ли блондинке пройти в третий этап, однако Дарья попросила у себя на страничке в Instagram всех своих поклонников поддержать ее и помочь ей исполнить мечту, ведь она буквально грезит миром шоу-бизнеса.

На сегодняшний день многое зависит от фанатов Друзяк, если такие конечно же имеются и от самого музыкального продюсера коллектива «SEREBRO» - Максима Фадеева. Впрочем, фолловеры убеждены, что шансов попасть в группу у Дарьи очень мало, ведь Фадеев никогда не приветствовал бывших участников реалити-шоу «Дом-2», о чем неоднократно уже заявлял.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:42

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