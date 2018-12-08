Медики назвали 4 категории людей, которым категорически противопоказан имбирь





Родиной имбиря считаются страны Южной Азии, позже он распространился практически по всему миру. В Средние века был завезён в Европу, где его использовали в качестве пряности и в лечебных целях. В частности, имбирь использовали как средство для профилактики чумы. Это растение содержит большое количество эфирных масел, органических соединений, аминокислот и много других полезных веществ. Поэтому не удивительно его использование в качестве лекарства от некоторых недугов.Но имбирь обладает не только полезными свойствами, некоторым категориям людей он противопоказан. Так,нельзя его употреблять. Имбирь помогает бороться с избыточным весом, влияет на его снижение, и именно поэтому людям с пониженной массой не рекомендуют его потребление. Также он может принести вред, спровоцировав преждевременные роды. Это происходит из-за высокого содержания в имбире сильных стимуляторов.Доказан вред растения и. Он стимулирует кровообращение и людям, например, с гемофилией, он категорически из-за этого противопоказан.И последней категорией являются люди,. Если человек страдает от высокого артериального давления или диабета и принимает лекарственные препараты, рекомендуемые при этих заболеваниях, то в совокупности с имбирём только усилит их действие, чем нанесёт огромный ущерб здоровью.