Медики назвали 4 категории людей, которым категорически противопоказан имбирь
Медики назвали четыре категории людей, которым категорически противопоказано употребления имбиря. И хотя лечебная польза этого корня известна на протяжении многих веков, оказалось, что в некоторых случаях он способен нанести большой вред человеческому организму.
Родиной имбиря считаются страны Южной Азии, позже он распространился практически по всему миру. В Средние века был завезён в Европу, где его использовали в качестве пряности и в лечебных целях. В частности, имбирь использовали как средство для профилактики чумы. Это растение содержит большое количество эфирных масел, органических соединений, аминокислот и много других полезных веществ. Поэтому не удивительно его использование в качестве лекарства от некоторых недугов.
Но имбирь обладает не только полезными свойствами, некоторым категориям людей он противопоказан. Так, людям со сниженной массой тела нельзя его употреблять. Имбирь помогает бороться с избыточным весом, влияет на его снижение, и именно поэтому людям с пониженной массой не рекомендуют его потребление. Также он может принести вред беременным женщинам, спровоцировав преждевременные роды. Это происходит из-за высокого содержания в имбире сильных стимуляторов.
Доказан вред растения и людям с различными заболеваниями крови. Он стимулирует кровообращение и людям, например, с гемофилией, он категорически из-за этого противопоказан.
И последней категорией являются люди, принимающие определённые препараты. Если человек страдает от высокого артериального давления или диабета и принимает лекарственные препараты, рекомендуемые при этих заболеваниях, то в совокупности с имбирём только усилит их действие, чем нанесёт огромный ущерб здоровью.
Родиной имбиря считаются страны Южной Азии, позже он распространился практически по всему миру. В Средние века был завезён в Европу, где его использовали в качестве пряности и в лечебных целях. В частности, имбирь использовали как средство для профилактики чумы. Это растение содержит большое количество эфирных масел, органических соединений, аминокислот и много других полезных веществ. Поэтому не удивительно его использование в качестве лекарства от некоторых недугов.
Но имбирь обладает не только полезными свойствами, некоторым категориям людей он противопоказан. Так, людям со сниженной массой тела нельзя его употреблять. Имбирь помогает бороться с избыточным весом, влияет на его снижение, и именно поэтому людям с пониженной массой не рекомендуют его потребление. Также он может принести вред беременным женщинам, спровоцировав преждевременные роды. Это происходит из-за высокого содержания в имбире сильных стимуляторов.
Доказан вред растения и людям с различными заболеваниями крови. Он стимулирует кровообращение и людям, например, с гемофилией, он категорически из-за этого противопоказан.
И последней категорией являются люди, принимающие определённые препараты. Если человек страдает от высокого артериального давления или диабета и принимает лекарственные препараты, рекомендуемые при этих заболеваниях, то в совокупности с имбирём только усилит их действие, чем нанесёт огромный ущерб здоровью.
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:27