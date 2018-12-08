Новая прошивка MIUI для Xiaomi Mi Mix 3 подскажет, когда нужно протереть экран





Недавно флагман Xiaomi Mi Mix 3 получил новую прошивку MIUI, которой удалось устранить нюансы со вспышкой, а также добавить режим Super Night Scene Mode. Сейчас появилось новое обновление за версией 8.12.6, предназначенное для большинства гаджетов линейки, но улучшенные функции получили лишь конкретные модели.Например, Xiaomi Mi Mix 3 теперь имеет возможность определять уровень загрязнения камеры, а также функцию включения и отключения знака Shot on Mi Mix 3, отображающегося на кадрах сделанных основной камерой. Помимо этого, прошивка отвечает за оптимизацию производительности ОС и может исправлять различные ошибки.