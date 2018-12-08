АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, совершившие каминг-аут в 2018 году
EUR 76.08 USD 66.92
Курс валют на 08.12.2018

Принц Гарри обвинил брата Уильяма в разрушении отношений с Меган Маркл

В британской королевской семье продолжаются конфликты. Стало известно, что принц Гарри обвинил своего старшего брата принца Уильяма в том, что тот разрушает его отношения с супругой Меган Маркл.

Принц Гарри обвинил брата Уильяма в разрушении отношений с Меган Маркл

Одно из зарубежных изданий со ссылкой на источники сообщило, что в королевской семье опять произошел скандал. На этот раз конфликт возник между двумя братьями принцами Гарри и Уильяма. Изначально некоторые посчитали ссору между братьями главной причиной переезда герцога и герцогини Сассекских с Кенсингтонского дворца. Но позже стало ясно, что это не так.

Принц Гарри обвинил брата Уильяма в разрушении отношений с Меган Маркл

Сообщается, что принц Гарри опекает и оберегает свою беременную супругу Меган Маркл. В некоторых случаях герцог Сассекский даже видит критику там, где ее нет. Также супруг Меган Маркл не терпит проявления негатива в сторону возлюбленной. Но при этом герцогиня Сассекская может позволить себе грубость в адрес других членов королевской семьи и часто ссорится с Кейт Миддлтон, отмечает осведомленный источник.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики назвали 4 категории людей, которым
Финалист реалити-шоу «Замуж за Бузову» Денис
Новая прошивка MIUI для Xiaomi Mi Mix 3
Принц Гарри обвинил брата Уильяма в разрушении
Представлен компьютерный корпус X2 Spartan 716 за
Звезда «Дома-2» Саша Черно снова набрала лишние
Audi начала испытывать новую версию модели S3
На карте Зимбабве обнаружили объект, похожий на
Звезда "Битвы экстрасенсов" Зираддин Рзаев
Ксения Бородина шуточно «подралась» с младшей
Побывавшие на орбите мыши помогут космонавтам не
Ученые назвали 6 продуктов, "убивающих" мозг
Алена Водонаева вмешалась в скандал между
Пять человек пострадали в столкновении легкового
Рената Литвинова считает песни о любви Земфиры
Медики рассказали, в какое время суток лекарства
Любовник жены Коляна Должанского опубликовал в
Анна Седокова завидует стройной фигуре Веры
«Давно пора»: в Раде предложили проверять
Ольга Бузова рассказала, что не смогла родить от
Украинскую "бригаду будущего" оснастят старыми
Ани Лорак снова не угодила украинским поклонникам
В ночном ДТП в Рязанской области погибли четыре
Главный новогодний деликатес подешевел в 2 раза -
Ученые: Ветер из квазара "раздуло" на 228 тысяч
Звезда "Дома-2" Александр Задойнов открыто
Телепроект «Дом-2» попал на страницы британского
Оксана Ряска поддержала Ольгу Рапунцель в
Facebook начала тестировать новую функцию
Катя Варнава рассказала о личной жизни и
Просмотреть все новости