Принц Гарри обвинил брата Уильяма в разрушении отношений с Меган Маркл





Одно из зарубежных изданий со ссылкой на источники сообщило, что в королевской семье опять произошел скандал. На этот раз конфликт возник между двумя братьями принцами Гарри и Уильяма. Изначально некоторые посчитали ссору между братьями главной причиной переезда герцога и герцогини Сассекских с Кенсингтонского дворца. Но позже стало ясно, что это не так.Сообщается, что принц Гарри опекает и оберегает свою беременную супругу Меган Маркл. В некоторых случаях герцог Сассекский даже видит критику там, где ее нет. Также супруг Меган Маркл не терпит проявления негатива в сторону возлюбленной. Но при этом герцогиня Сассекская может позволить себе грубость в адрес других членов королевской семьи и часто ссорится с Кейт Миддлтон, отмечает осведомленный источник.