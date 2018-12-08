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Представлен компьютерный корпус X2 Spartan 716 за 60 евро

Компанией X2 представлен корпус Spartan 716 для компьютера за 60 евро. Изделие подходит для материнских плат microATX или mini-ITX.

Представлен компьютерный корпус X2 Spartan 716 за 60 евро

От X2 вышел новый корпус Spartan 716, который за сравнительно бюджетную цену предлагает стильный дизайн и функциональность. В оболочку вмещается блок питания ATX стандартного размера, современная видеокарта и система охлаждения, а также платы microATX или mini-ITX. Боковые панели собрали из закалённого стекла, сверху и снизу добавили удобные металлические ручки.

Корпус не занимает много места и за 60 евро не имеет существенных недостатков. Spartan 716 может вместить 2 3,5-дюймовых накопителя либо один 2,5-дюймовый.

Также корпус рассчитан на 4 245-миллиметровые карты расширения и 160-миллиметровую процессорную систему. На передней, верхней и задней стенках можно установить 3 вентилятора. Spartan 716 имеет 2 порта USB 3.0, один USB 2.0 и разъёмы гарнитуры.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:51

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