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Ксения Бородина шуточно «подралась» с младшей дочерью Теоной из-за рекламной куклы

Младшая наследница телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной попыталась отобрать приобретенную для нее куклу, однако звездная мама оказалась проворнее.

Считанные часы назад Бородина решила в очередной раз побаловать своих поклонников и опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий видеоролик. Впрочем, многие интернет-пользователи практически сразу же обратили внимание на то, что видео было рекламным, однако то, как Ксюша и Теона вжились в роль не может не восхищать.

Ксения Бородина шуточно «подралась» с младшей дочерью Теоной из-за рекламной куклы

Под роликом телезнаменитость подчеркнула, что кукла, которая умеет плакать и успокаиваться при укачивании, точно понравится маленьким девочкам, поэтому посоветовала всем своим подписчицам поспешить купить такой подарок своим деткам под елку.

Стоит отметить, что Теоне Курбановне пришлось за происходящим наблюдать со стороны, ведь мама попросту не подпускала девочку к игрушке. И тут терпение младшей дочери Ксении лопнула. Малышка буквально полезла в шуточную «драку» с мамой, а выхватив куклу заявила, что это ее игрушка.

Ксения Бородина шуточно «подралась» с младшей дочерью Теоной из-за рекламной куклы

Нужно сказать, что большинству поклонников ведущей «Дома-2» понравился ее свежий видеоролик, однако некоторые из фолловеров поспешили указать на то, что в последнее время Ксения выкладывает в личный микроблог фотографии и видео с малышкой Теоной, на которых зарабатывает большие деньги. Один за другим читатели принялись упрекать Бородину в том, что она наживается на своих детях.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:15

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