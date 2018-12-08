На карте Зимбабве обнаружили объект, похожий на корабль пришельцев





Уфологи предполагают, найденный на карте объект действительно может оказаться космическим судном представителей иных цивилизаций, потерпевших крушение в этих координатах. Предположительный корабль имеет дискообразную форму, длину около 65 метров и ширину около 30 метров.Некоторые конспирологи даже предполагают, внутри космического «звездолёта» до сих пор могут находиться пришельцы, требующие помощи, и нужно срочно отправить на место аварии спасательные группы или исследователей.Многие, конечно, сомневаются в существовании корабля пришельцев, и выдвигают предположения, что это может быть некой оптической иллюзией или изъянами рельефа местности. Но уфологи остаются при своём мнении, доказывая невозможность столь симметричного рельефа и отсутствие иллюзии.