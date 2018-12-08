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На карте Зимбабве обнаружили объект, похожий на корабль пришельцев

В начале декабря на видеохостинге YouTube разместили любопытный ролик, в котором можно увидеть некий объект, очертаниями очень схожий с космическим кораблём пришельцев. Его обнаружили при изучении карты Зимбабве на одном из небольших островков реки Замбези.

На карте Зимбабве обнаружили объект, похожий на корабль пришельцев

Уфологи предполагают, найденный на карте объект действительно может оказаться космическим судном представителей иных цивилизаций, потерпевших крушение в этих координатах. Предположительный корабль имеет дискообразную форму, длину около 65 метров и ширину около 30 метров.

Некоторые конспирологи даже предполагают, внутри космического «звездолёта» до сих пор могут находиться пришельцы, требующие помощи, и нужно срочно отправить на место аварии спасательные группы или исследователей.


Многие, конечно, сомневаются в существовании корабля пришельцев, и выдвигают предположения, что это может быть некой оптической иллюзией или изъянами рельефа местности. Но уфологи остаются при своём мнении, доказывая невозможность столь симметричного рельефа и отсутствие иллюзии.



 
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В мире
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:30

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