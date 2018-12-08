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Побывавшие на орбите мыши помогут космонавтам не болеть

Побывавшие на орбите лабораторные мыши помогут космонавтам не болеть, надеются учёные. Длительное пребывание в невесомости существенно влияет на иммунную систему организма.

Побывавшие на орбите мыши помогут космонавтам не болеть

Учёные запустили на орбиту Земли группу мышей, показавших, какому воздействию подвергаются астронавты в космосе. Жили грызуны в течение месяца на биоспутнике Bion-M1. Контрольная группа животных содержалась на Земле в схожих условиях отсутствия гравитации. Как выяснилось, в невесомости белые кровяные тельца (В-лимфоциты) образуются очень медленно, из-за чего антитела не могут эффективно бороться с инфекциями.

Возвратив мышей на Землю, научные специалисты поняли, что их иммунитет не восстановился полностью даже спустя неделю после полёта. Фабрис Бертиль, участвовавший в эксперименте, надеется, что подобные опыты на грызунах позволят понять, как можно обезопасить людей на орбите. Космическим агентствам необходимо принять контрмеры, чтобы повысить здоровье и иммунитет своих астронавтов.

Это становится очень актуальным, поскольку в планах компаний есть полёты на Луну и даже на Марс, для которых потребуется не один месяц. Негативные иммунные эффекты наблюдаются и у некоторых инвалидов, поэтому учёные надеются использовать полученные от "космических мышей" знания в медицине.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:13

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