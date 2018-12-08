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Ученые назвали 6 продуктов, "убивающих" мозг

Ученые провели ряд исследований и назвали 6 продуктов - "убийц" мозга и памяти.

Специалисты обнаружили, что такие популярные и любимые многими полуфабрикаты, напитки с большим количеством консервантов и усилителями вкуса оказывают негативное влияние на головной мозг человека. В результате неправильного выбора пищи может возникать депрессия и ухудшение настроения.

Ученые назвали 6 продуктов, "убивающих" мозг

Как сообщают эксперты, неправильное соотношение в рационе Омега-3 (рыба, морепродукты) и Омега-6 (растительные масла) чревато нарушениями памяти. В ходе исследования удалось выяснить, что люди, которые потребляли меньше Омега-3 отличаются лучшей способностью мыслить и лучшей памятью.

По мнению медиков, отрицательно влияет на мозг алкоголь. Те, кто любят "пригубить", имеют низкую умственную деятельность. Представители науки уверены, что это вызвано увеличенной нагрузкой на мозг, при этом нервная система находится в повышенном напряжении.

Жирное мясо также не полезно для человеческого мозга, так имеет достаточное количество холестерина, который влияет на образование бляшек и вызывает закупорку сосудов.

Жаренные продукты, а особенно картошка фри также "помогает" закупорке сосудов и повышает риск деменции.
По словам экспертов, некоторые сорта рыбы, такие как тунец, содержат в себе ртуть. А это вещество токсично для мозга и нервной системы.

Кроме того, ничего полезного для мозга нет и в продуктах с высоким гликемическим индексом. К таким относят: рис, белый хлеб, хлопья и картофель. Они способны увеличивать уровень сахара в крови, уточнили медики.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:08

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