АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, совершившие каминг-аут в 2018 году
EUR 76.08 USD 66.92
Курс валют на 08.12.2018

Алена Водонаева вмешалась в скандал между Викторией Боней и женой футболиста Павла Мамаева

Бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева поглумилась над своей коллегой по съемочной площадке Викторией Боней.

Уже несколько дней в Сети активно обсуждают скандал, который разгорелся между супругой известного российского футболиста Павла Мамаева – Аланой и телезнаменитостью Викторией Боней. Наш портал уже сообщал, что Алана во всеуслышание заявила, что Вика была любовницей ее мужа.

Алена Водонаева вмешалась в скандал между Викторией Боней и женой футболиста Павла Мамаева

Несмотря на то, что Боня поспешила опровергнуть заявления Мамаевой, обсуждения этой темы не утихают в социальных сетях. Естественно, что мимо этой новости не смогла пройти и звезда одного из самых скандальных реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева, которая решила вставить в сложившуюся ситуацию свои «5 копеек».

Несколько часов назад Алена вышла в прямой эфир со своей странички в Instagram, в котором в саркастической форме заявила, что Викторию не следует трогать. Водонаева обозвала Боню – «Бонифацией» и подчеркнула, что «эту женщину» не следует трогать, так как она всегда и из любой истории выходит чистой.

Алена Водонаева вмешалась в скандал между Викторией Боней и женой футболиста Павла Мамаева

Нужно сказать, что высказывания Алены не оценили многие ее подписчики. По мнению читателей, Водонаева в очередной раз «сует свой нос не туда» только потому, что хочет привлечь к своей личности внимание. Тем более сейчас, ведь совсем скоро звезда «Дома-2» намерена открыть собственный салон красоты.

«Алена, тебе не надоело пиариться за счет других?» - спрашивают у Водонаевой подписчики.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Porsche начала тестировать первый электромобиль
Медики назвали 4 категории людей, которым
Финалист реалити-шоу «Замуж за Бузову» Денис
Новая прошивка MIUI для Xiaomi Mi Mix 3
Принц Гарри обвинил брата Уильяма в разрушении
Представлен компьютерный корпус X2 Spartan 716 за
Звезда «Дома-2» Саша Черно снова набрала лишние
Audi начала испытывать новую версию модели S3
На карте Зимбабве обнаружили объект, похожий на
Звезда "Битвы экстрасенсов" Зираддин Рзаев
Ксения Бородина шуточно «подралась» с младшей
Побывавшие на орбите мыши помогут космонавтам не
Ученые назвали 6 продуктов, "убивающих" мозг
Алена Водонаева вмешалась в скандал между
Пять человек пострадали в столкновении легкового
Рената Литвинова считает песни о любви Земфиры
Медики рассказали, в какое время суток лекарства
Любовник жены Коляна Должанского опубликовал в
Анна Седокова завидует стройной фигуре Веры
«Давно пора»: в Раде предложили проверять
Ольга Бузова рассказала, что не смогла родить от
Украинскую "бригаду будущего" оснастят старыми
Ани Лорак снова не угодила украинским поклонникам
В ночном ДТП в Рязанской области погибли четыре
Главный новогодний деликатес подешевел в 2 раза -
Ученые: Ветер из квазара "раздуло" на 228 тысяч
Звезда "Дома-2" Александр Задойнов открыто
Телепроект «Дом-2» попал на страницы британского
Оксана Ряска поддержала Ольгу Рапунцель в
Facebook начала тестировать новую функцию
Просмотреть все новости