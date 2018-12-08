Алена Водонаева вмешалась в скандал между Викторией Боней и женой футболиста Павла Мамаева
Бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева поглумилась над своей коллегой по съемочной площадке Викторией Боней.
Уже несколько дней в Сети активно обсуждают скандал, который разгорелся между супругой известного российского футболиста Павла Мамаева – Аланой и телезнаменитостью Викторией Боней. Наш портал уже сообщал, что Алана во всеуслышание заявила, что Вика была любовницей ее мужа.
Несмотря на то, что Боня поспешила опровергнуть заявления Мамаевой, обсуждения этой темы не утихают в социальных сетях. Естественно, что мимо этой новости не смогла пройти и звезда одного из самых скандальных реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева, которая решила вставить в сложившуюся ситуацию свои «5 копеек».
Несколько часов назад Алена вышла в прямой эфир со своей странички в Instagram, в котором в саркастической форме заявила, что Викторию не следует трогать. Водонаева обозвала Боню – «Бонифацией» и подчеркнула, что «эту женщину» не следует трогать, так как она всегда и из любой истории выходит чистой.
Нужно сказать, что высказывания Алены не оценили многие ее подписчики. По мнению читателей, Водонаева в очередной раз «сует свой нос не туда» только потому, что хочет привлечь к своей личности внимание. Тем более сейчас, ведь совсем скоро звезда «Дома-2» намерена открыть собственный салон красоты.
Уже несколько дней в Сети активно обсуждают скандал, который разгорелся между супругой известного российского футболиста Павла Мамаева – Аланой и телезнаменитостью Викторией Боней. Наш портал уже сообщал, что Алана во всеуслышание заявила, что Вика была любовницей ее мужа.
Несмотря на то, что Боня поспешила опровергнуть заявления Мамаевой, обсуждения этой темы не утихают в социальных сетях. Естественно, что мимо этой новости не смогла пройти и звезда одного из самых скандальных реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева, которая решила вставить в сложившуюся ситуацию свои «5 копеек».
Несколько часов назад Алена вышла в прямой эфир со своей странички в Instagram, в котором в саркастической форме заявила, что Викторию не следует трогать. Водонаева обозвала Боню – «Бонифацией» и подчеркнула, что «эту женщину» не следует трогать, так как она всегда и из любой истории выходит чистой.
Нужно сказать, что высказывания Алены не оценили многие ее подписчики. По мнению читателей, Водонаева в очередной раз «сует свой нос не туда» только потому, что хочет привлечь к своей личности внимание. Тем более сейчас, ведь совсем скоро звезда «Дома-2» намерена открыть собственный салон красоты.
«Алена, тебе не надоело пиариться за счет других?» - спрашивают у Водонаевой подписчики.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:00