Рената Литвинова считает песни о любви Земфиры лучшими





Рената Литвинова достаточно успешна в творчестве, но кроме того, она является практически эталоном красоты, женственности и элегантности. Актриса неординарна, и часто своим поведением и поступками вызывает множество разговоров. Так, можно услышать о её нетрадиционной сексуальной ориентации и романтических отношениях с певицей Земфирой. Сама Литвинова утверждает, никогда не признается в том, чего не существует, а с Земфирой их связывают только тёплые дружеские отношения.На вопрос, какие песни о любви она считает лучшими, Литвинова отвечает: "наверное, очевидно". Именно свою подругу она считает лучшим автором и исполнителем песен о нежном и трепетном чувстве. Она говорит, "Земфира – гений, и никому не удаётся описать любовь более понятно, чем ей".