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Рената Литвинова считает песни о любви Земфиры лучшими

Известная российская актриса театра и кино Рената Литвинова в одном из интервью призналась, считает песни о любви Земфиры самыми лучшими. Актриса отмечает, их понимают и воспринимают представители абсолютно разных поколений – от подростков до женщин «бальзаковского» возраста.

Рената Литвинова считает песни о любви Земфиры лучшими

Рената Литвинова достаточно успешна в творчестве, но кроме того, она является практически эталоном красоты, женственности и элегантности. Актриса неординарна, и часто своим поведением и поступками вызывает множество разговоров. Так, можно услышать о её нетрадиционной сексуальной ориентации и романтических отношениях с певицей Земфирой. Сама Литвинова утверждает, никогда не признается в том, чего не существует, а с Земфирой их связывают только тёплые дружеские отношения.

Рената Литвинова считает песни о любви Земфиры лучшими

На вопрос, какие песни о любви она считает лучшими, Литвинова отвечает: "наверное, очевидно". Именно свою подругу она считает лучшим автором и исполнителем песен о нежном и трепетном чувстве. Она говорит, "Земфира – гений, и никому не удаётся описать любовь более понятно, чем ей".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:47

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