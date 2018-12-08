Медики рассказали, в какое время суток лекарства от давления эффективнее





Испанские и канадские медики доказали, что лекарства от давления лучше всего работают в ночное время суток. Чтобы получить положительный эффект, необходимо выпить таблетки прямо перед сном, позволив препарату усвоиться правильно. Канадские специалисты решили проверить результаты своих испанских коллег и для этого наблюдали за 8 тысячами добровольцев, имеющих проблемы с артериальным давлением.Скотт Гаррисон из Университета Альберты подчёркивает, что изменение времени приёма тех или иных лекарств способно в значительной мере повлиять на самочувствие людей. Если пить таблетки от давления перед сном, можно на 61 процент понизить риск смерти от сердечного приступа или инсульта, показали исследования.Гаррисон посоветовал медицинским работникам консультировать пациентов касательно времени приёма препаратов. Такие действия позволят избежать негативных последствий неправильного лечения.