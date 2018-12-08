Ольга Бузова рассказала, что не смогла родить от Тарасова из-за разных резус-факторов





Ведущая «Дома-2» и футболист 4 года были одной из самых гармоничных пар, и девушка даже придумала им забавное прозвище – «тарабузики».Всё было отлично, и единственное, что волновало фанатов «тарабузиков», почему у Оли и Димы нет детей.Сперва предполагалось, что детишек не хочет сам спортсмен, ведь от первого брака у него уже есть дочка. Но когда «железнодорожник» ушел к беременной Костенко, стало понятно, что Дима ничего не имеет против детей.Тут же обвиняющие перекинулись на Бузову и заявили, будто бы это она не хочет малыша. Кстати, и сам Тарасов рассказывал про карьеризм и чрезмерную зацикленность на своей персоне Оли.И вот Бузова в интервью сама рассказывает, почему не родила от Дмитрия.По ее мнению, они остались без детей из-за биологической несовместимости. У них обоих II группа крови, однако резус-фактор разный: у неё отрицательный, а у Дмитрия положительный. Неоднократно девушку во время замужества подозревали в «интересном» положении, правда, беременность не подтвердилась ни разу.Бузова думает, что беременность была, однако резус-конфликт не давал девушке стать мамой.