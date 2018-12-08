Украинскую "бригаду будущего" оснастят старыми советскими танками и БТР





В ноябре в Военно-морских силах Украины образовали новое соединение морской пехоты. По словам командира бригады Николая Паласа, ее солдат можно смело называть «военными будущего». Он также рассказал о видах вооружения, которые поступают к ним в часть. Это советские танки Т-80, бронетранспортер БТР-7 (модернизированный вариант советского БТР-70), а также ПТРК «Стугна-П», бронированные автомобили «Варта» и стрелковое оружие. Палас отмечал, что «формирование будет представлять высокие стандарты, которые исповедуются в ВСУ».