Ани Лорак снова не угодила украинским поклонникам

Ани Лорак родилась и выросла на Украине. В родной стране она начала свою сольную карьеру, добилась немалого признания и высоких наград. В 2008 году представляла Украину на «Евровидении», где заняла почётное второе место. В том же году Лорак получила звание Народной артистки. С возрастающей популярностью певица стала расширять «поле деятельности», стала гастролировать не только в родной стране, но и за рубежом, в том числе и в России.В последние годы всё меньше времени Ани Лорак проводит на Украине, гастролируя с концертами по российским городам. Это не проходит мимо внимания её украинских поклонников, они обвиняют её в недостаточном патриотизме и работе на «страну-агрессора».Так, недавно Лорак приехала в столицу Украины для участия в концерте «Главная ёлка страны». К слову, в нём также принимали участие «непатриотичные» София Ротару и Таисия Повалий, которым нередко достаётся приличная доля критики от украинцев.Лорак в соцсети поделилась с поклонниками фотоотчётом с проводимого мероприятия, но пользователи взялись обсуждать не внешность или шикарный наряд певицы, а её творческую деятельность за пределами страны. Ей так же, как и Ротару припомнили концерты и корпоративы в РФ, назвав лживой и непатриотичной. При этом стоит отметить, российские пользователи заступились за звезду, отмечая, творчество не имеет границ, и не стоит искать в нём политическую подоплёку.