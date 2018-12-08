АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, совершившие каминг-аут в 2018 году
EUR 76.08 USD 66.92
Курс валют на 08.12.2018

Ани Лорак снова не угодила украинским поклонникам

Украинская певица Ани Лорак, которая большую часть времени гастролирует по городам России, снова не угодила украинским интернет-пользователям. Певица приехала в Киев на главный концерт года и в своём Instagram-аккаунте опубликовала фотографию с песенного мероприятия, но фолловеры из Украины отреагировали несколько странно, написав в её адрес огромное количество критических комментариев.

Ани Лорак снова не угодила украинским поклонникам

Ани Лорак родилась и выросла на Украине. В родной стране она начала свою сольную карьеру, добилась немалого признания и высоких наград. В 2008 году представляла Украину на «Евровидении», где заняла почётное второе место. В том же году Лорак получила звание Народной артистки. С возрастающей популярностью певица стала расширять «поле деятельности», стала гастролировать не только в родной стране, но и за рубежом, в том числе и в России.

В последние годы всё меньше времени Ани Лорак проводит на Украине, гастролируя с концертами по российским городам. Это не проходит мимо внимания её украинских поклонников, они обвиняют её в недостаточном патриотизме и работе на «страну-агрессора».

Так, недавно Лорак приехала в столицу Украины для участия в концерте «Главная ёлка страны». К слову, в нём также принимали участие «непатриотичные» София Ротару и Таисия Повалий, которым нередко достаётся приличная доля критики от украинцев.

Лорак в соцсети поделилась с поклонниками фотоотчётом с проводимого мероприятия, но пользователи взялись обсуждать не внешность или шикарный наряд певицы, а её творческую деятельность за пределами страны. Ей так же, как и Ротару припомнили концерты и корпоративы в РФ, назвав лживой и непатриотичной. При этом стоит отметить, российские пользователи заступились за звезду, отмечая, творчество не имеет границ, и не стоит искать в нём политическую подоплёку.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:41

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Седокова завидует стройной фигуре Веры
«Давно пора»: в Раде предложили проверять
Ольга Бузова рассказала, что не смогла родить от
Украинскую "бригаду будущего" оснастят старыми
Ани Лорак снова не угодила украинским поклонникам
В ночном ДТП в Рязанской области погибли четыре
Главный новогодний деликатес подешевел в 2 раза -
Ученые: Ветер из квазара "раздуло" на 228 тысяч
Звезда "Дома-2" Александр Задойнов открыто
Телепроект «Дом-2» попал на страницы британского
Оксана Ряска поддержала Ольгу Рапунцель в
Facebook начала тестировать новую функцию
Катя Варнава рассказала о личной жизни и
Ученые напомнили о малоизвестных полезных
Новая модель часов-скелетонов от Xiaomi и CIGA
Ольга Орлова показала в Instagram пикантное фото
Nissan объявила о старте приёма заявок на
Гибкие смартфоны получат тонкое защитное стекло
Фанаты: После смены имиджа Анна Хилькевич
Эксперты назвали 6 естественных способов
Polestar продемонстрировала первые испытания
В Instagram обговаривают беременность Виктории
Bronco получила официальное разрешение на выпуск
Уфологи: Из-за парада планет Нибиру приблизится к
Учёные: Крепкий и здоровый сон зависит от
Учёные: Ритуал убийства вампиров может объяснить
Эксперты рассказали, как жителям Санкт-Петербурга
Компания Vivo показала на качественных рендерах
В "Сколково" при демонстрации упал прототип
Звезда «Дома-2» Виктория Боня назвала детей Павла
Просмотреть все новости