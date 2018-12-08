В ночном ДТП в Рязанской области погибли четыре человека





Авария случилась на трассе Москва-Челябинск. На 413 километре автомобиль Kia врезался в Toyota, в результате чего погибли четыре человека и трое пострадали. Детей среди погибших и пострадавших нет, отмечается в сообщении.Предварительной причиной ДТП называется выезд одной из иномарок на встречную полосу движения.