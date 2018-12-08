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Главный новогодний деликатес подешевел в 2 раза - Росрыболовство

Глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что главный новогодний деликатес - красная икра подешевела в 2 раза. Снижение стоимости связано с большим уловом.

Главный новогодний деликатес подешевел в 2 раза - Росрыболовство

По словам Шестакова, это касается как горбушевой, так и лососевой икры. В текущем году улов лососевой икры составил рекордные за все время наблюдения 675 тысяч тонн, а в общей сложности было выловлено более 5 млн тонн. Данного показателя удалось достичь благодаря усилиям, предпринимаемым в рыбоохранной деятельности — регулирование, заполняемость нерестилищ, запрет дрифтерных сетей.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 08:23

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