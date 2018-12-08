Главный новогодний деликатес подешевел в 2 раза - Росрыболовство





По словам Шестакова, это касается как горбушевой, так и лососевой икры. В текущем году улов лососевой икры составил рекордные за все время наблюдения 675 тысяч тонн, а в общей сложности было выловлено более 5 млн тонн. Данного показателя удалось достичь благодаря усилиям, предпринимаемым в рыбоохранной деятельности — регулирование, заполняемость нерестилищ, запрет дрифтерных сетей.