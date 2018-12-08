Звезда "Битвы экстрасенсов" Зираддин Рзаев заявил, что Анастасия Костенко заплатит за страдания Ольги Бузовой
Финалист 6-го сезона популярной "Битвы экстрасенсов" Зираддин Рзаев часто даёт различные прогнозы.
Накануне он сказал, что супругу игрока "Локомотива" Дмитрия Тарасова по эффекту бумеранга ждёт карма. Маг говорит, что точно по такому же бумерангу в свое время в мире Тарасов бросил Ольгу Бузову.
Рзаев убеждён, что распад семьи Тарабузиков был заказан с первого дня, потому что именно Бузова увела спортсмена из прошлой семьи, где уже был ребенок.
А значит, девушка из «Дома-2» счастья материнства так и не смогла познать. А Анастасия смогла забеременеть от Дмитрия, чем весьма обрадовала футболиста. Но экстрасенс убеждён, что девушка из Ростовской области за страдания Ольги заплатит своим счастьем.
Одна ошибка уже сделана – она обвенчалась с человеком, который уже был женат два раза. Плюс ко всему, это было сделано в пост, да ещё и в понедельник. Это двойное нарушение церковных традиций.
Хоть Настя и старательно демонстрирует семейную идиллию, Зираддин уверен, что Дима не будет верен и этой жене. Якобы через полмесяца после последней свадьбы его видели в клубе с участницей шоу "Пацанки" Ксюшей Милас.
Экстрасенс говорит, что возможно распад семьи произойдет уже в наступающем году или через год. Маг уверен, что в отношениях зреет кризис.
Также Анастасии придется отвечать и за то, что оставила тогда своего первого возлюбленного – Кондрата Ковалева. Правда, наказание большим не будет, ибо тот молодой человек быстренько отыскал себе новое утешение.
А вот Бузова до сих пор не смогла.
Накануне он сказал, что супругу игрока "Локомотива" Дмитрия Тарасова по эффекту бумеранга ждёт карма. Маг говорит, что точно по такому же бумерангу в свое время в мире Тарасов бросил Ольгу Бузову.
Рзаев убеждён, что распад семьи Тарабузиков был заказан с первого дня, потому что именно Бузова увела спортсмена из прошлой семьи, где уже был ребенок.
А значит, девушка из «Дома-2» счастья материнства так и не смогла познать. А Анастасия смогла забеременеть от Дмитрия, чем весьма обрадовала футболиста. Но экстрасенс убеждён, что девушка из Ростовской области за страдания Ольги заплатит своим счастьем.
Одна ошибка уже сделана – она обвенчалась с человеком, который уже был женат два раза. Плюс ко всему, это было сделано в пост, да ещё и в понедельник. Это двойное нарушение церковных традиций.
Хоть Настя и старательно демонстрирует семейную идиллию, Зираддин уверен, что Дима не будет верен и этой жене. Якобы через полмесяца после последней свадьбы его видели в клубе с участницей шоу "Пацанки" Ксюшей Милас.
Экстрасенс говорит, что возможно распад семьи произойдет уже в наступающем году или через год. Маг уверен, что в отношениях зреет кризис.
Также Анастасии придется отвечать и за то, что оставила тогда своего первого возлюбленного – Кондрата Ковалева. Правда, наказание большим не будет, ибо тот молодой человек быстренько отыскал себе новое утешение.
А вот Бузова до сих пор не смогла.