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Звезда "Дома-2" Александр Задойнов открыто смеётся над Элиной Камирен

Александр Задойнов и Элина Камирен сумели построить отношения на телепроекте "Дом-2", но создать семью им так и не удалось. В настоящее время молодых людей связывает только дочь Александра.

Элина рассказала в своём Instagram, что Задойнов, по её мнению, плохой отец, ведь он совсем не поддерживает отношения с дочкой, более того, даже не помогает им финансово.

Звезда "Дома-2" Александр Задойнов открыто смеётся над Элиной Камирен

Больше всего Элину злит тот факт, что даже суд не смог повлиять на отца. В настоящее время он скрывается от приставов и не платит алименты.

Несмотря на то, что бывший участник "Дома-2" длительное время не виделся со своей дочкой, в своём Instagram он часто говорит о том, что скучает по малышке.

Задойнов отлично отдыхает в Сочи, посещает различные мероприятия, и обедает в ресторанах, тем самым, показывая, что он живёт не хуже, чем остальные. Накануне Александр выставил фотографию рядом с дорогим автомобилем, он рассказал публике, что наконец его мечта сбылась, и он стал обладателем нового пиджака. Поклонники сразу поняли, что подпись адресована бывшей девушке для того, чтобы ещё больше разозлить Элину.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:01

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