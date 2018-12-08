Звезда "Дома-2" Александр Задойнов открыто смеётся над Элиной Камирен

Элина рассказала в своём Instagram, что Задойнов, по её мнению, плохой отец, ведь он совсем не поддерживает отношения с дочкой, более того, даже не помогает им финансово.Больше всего Элину злит тот факт, что даже суд не смог повлиять на отца. В настоящее время он скрывается от приставов и не платит алименты.Несмотря на то, что бывший участник "Дома-2" длительное время не виделся со своей дочкой, в своём Instagram он часто говорит о том, что скучает по малышке.Задойнов отлично отдыхает в Сочи, посещает различные мероприятия, и обедает в ресторанах, тем самым, показывая, что он живёт не хуже, чем остальные. Накануне Александр выставил фотографию рядом с дорогим автомобилем, он рассказал публике, что наконец его мечта сбылась, и он стал обладателем нового пиджака. Поклонники сразу поняли, что подпись адресована бывшей девушке для того, чтобы ещё больше разозлить Элину.