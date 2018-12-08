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Оксана Ряска поддержала Ольгу Рапунцель в скандале с матерью и сестрой

В последнее время скандалы в вип-доме семьи Рапунцелей не утихают. Мало того, что Оля поругалась со своей беременной сестрой и отказалась выступить за нее в финале конкурса «Человек года», так она еще и поскандалила с матерью, которая заступилась за младшую дочь.

В эфирах родственники продолжают обмениваться оскорблениями, однако в социальной сети Instagram молодая мамочка призналась своим подписчикам, что устала от постоянных ссор с семьей.

Оксана Ряска поддержала Ольгу Рапунцель в скандале с матерью и сестрой

«Всё, что я сегодня хочу мира добра и покоя. Накануне Нового Года очень хочу найти общий язык с родными и близкими. Я ни на кого не злюсь, я просто хочу объективности! Я знаю, что моя совесть чиста, и я всегда помогу всем, чем смогу. Но помогая другим, не забывай о себе!», - написала она.

Кроме того, Оля отметила, что никто на самом деле не знает, что творится у нее на душе, и что на самом деле творится в ее семье. Тем не менее, она готова принимать дельные советы, как помириться с мамой и Аленой.

Оксана Ряска поддержала Ольгу Рапунцель в скандале с матерью и сестрой

Откликнулась на пост Рапунцель Оксана Ряска, которая вот уже несколько дней не является участницей телестройки и обо всем происходящем узнает из эфиров.

«Моя дорогая, не ругайтесь, прошу вас. Вы же сёстры! Ты знаешь, у меня тоже много всего происходило в семье, родителей не выбирают… Просто прими ситуацию. Поддерживай свою сестру!», - написала девушка.
Ответ Оли не заставил себя долго ждать. Она заявила, что терпеть не может, когда ее заставляют делать то, чего ей не хочется. И она устала всегда всех поддерживать, ведь ее кроме мужа не поддерживает никто.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 07:39

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