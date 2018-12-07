Bronco получила официальное разрешение на выпуск внедорожников Ford первого поколения





Автотюнеры Gateway Bronco планируют уже в скором времени выпустить в продажу обновлённые модели внедорожника Ford Bronco.Известно, внешний вид авто практически останется в первоначальном виде, изменения коснутся в основном улучшения технических характеристик и салона.Специалисты уже начали сборку первых моделей, планируется в будущем выпускать не более нескольких штук внедорожников в месяц. Для сборки обновлённых моделей производят новые запчасти, перерабатывают раму и улучшают трансмиссию.Более детальные технические характеристики новой версии Ford Bronco пока держатся производителем в секрете. Так же, как его точная стоимость и планируемое общее количество выпущенных экземпляров обновлённого «раритета»