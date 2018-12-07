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Bronco получила официальное разрешение на выпуск внедорожников Ford первого поколения

Американская тюнинг-компания Gateway Bronco получила официальное «добро» на выпуск обновлённых внедорожников Ford Bronco первого поколения. Улучшенные модели внешне будут похожи на прежние, но полностью изменится внутренний дизайн салонов на современный.
Bronco получила официальное разрешение на выпуск внедорожников Ford первого поколения

Автотюнеры Gateway Bronco планируют уже в скором времени выпустить в продажу обновлённые модели внедорожника Ford Bronco.Известно, внешний вид авто практически останется в первоначальном виде, изменения коснутся в основном улучшения технических характеристик и салона.

Специалисты уже начали сборку первых моделей, планируется в будущем выпускать не более нескольких штук внедорожников в месяц. Для сборки обновлённых моделей производят новые запчасти, перерабатывают раму и улучшают трансмиссию.

Более детальные технические характеристики новой версии Ford Bronco пока держатся производителем в секрете. Так же, как его точная стоимость и планируемое общее количество выпущенных экземпляров обновлённого «раритета»



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 21:29

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