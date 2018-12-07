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Компания Vivo показала на качественных рендерах новый смартфон NEX2

Китайская компания Vivo показала на высококачественных рендерах свой новый смартфон NEX2. Он имеет два экрана и боковые кнопки физического управления девайсом.
Компания Vivo показала на качественных рендерах новый смартфон NEX2

Смартфон Vivo NEX 2 представлен в двух цветах корпуса – красном и синем. Оборудован сканером отпечатка пальцев, оперативной памятью на 10 Гб и встроенной – на 128 Гб.

Размер основного экрана нового девайса от Vivo составляет 6,6 дюйма, а находящего на обратной стороне корпуса – 5,5 дюйма. Смартфон обладает тройной камерой и кольцом RGB Lunar Ring, что видно на представленных компанией рендерах.
Более подробные технические характеристики новинки и его точная стоимость пока не разглашаются. Компания Vivo объявила, презентация нового смартфона должна состояться 11 декабря.



 
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Технологии
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:26

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