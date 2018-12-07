Эксперты рассказали, как жителям Санкт-Петербурга привлечь «коммунальщиков» за получение травм
Эксперты поделились информацией, как жителям Санкт-Петербурга привлекать к ответственности представителей коммунальных служб за получение увечий. Речь идёт о том, что вследствие халатности «коммунальщиков» во время возникающего гололеда в зимний период многие люди получают различного рода травмы.
Такого рода случаи являются частыми по всей территории Российской Федерации. По словам экспертов, коммунальные службы для того, чтобы обеспечить безопасность населения России, должны посыпать городские тротуары песко-солярными смесями. Работники профильных ведомств зачастую используют отговорку, что данное средство является эффективным только в случае определённого температурного режима. В свою очередь самой удачной защитой специалисты называют оформление специального страхового полиса. В данном случае человеку обеспечивается получение компенсаций при получении травмы либо обстоятельств, которые связаны со здоровьем, а также жизнью. Самым популярным видом в настоящее время является рисковое страхование. Такого рода полис включает распространенные случаи, начиная от потери трудоспособности и заканчивая смертью.
В издании «ПолитЭксперт» сообщается, что оформлять договора предлагают на самые разные сроки. Ещё в нём предлагают прописывать отдельное условие, к примеру, компенсацию по случаю, который произошёл из-за коммунальных действующих служб.
Такого рода случаи являются частыми по всей территории Российской Федерации. По словам экспертов, коммунальные службы для того, чтобы обеспечить безопасность населения России, должны посыпать городские тротуары песко-солярными смесями. Работники профильных ведомств зачастую используют отговорку, что данное средство является эффективным только в случае определённого температурного режима. В свою очередь самой удачной защитой специалисты называют оформление специального страхового полиса. В данном случае человеку обеспечивается получение компенсаций при получении травмы либо обстоятельств, которые связаны со здоровьем, а также жизнью. Самым популярным видом в настоящее время является рисковое страхование. Такого рода полис включает распространенные случаи, начиная от потери трудоспособности и заканчивая смертью.
В издании «ПолитЭксперт» сообщается, что оформлять договора предлагают на самые разные сроки. Ещё в нём предлагают прописывать отдельное условие, к примеру, компенсацию по случаю, который произошёл из-за коммунальных действующих служб.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:36