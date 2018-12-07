Звезда «Дома-2» Виктория Боня назвала детей Павла Мамаева недоразвитыми

«Она совсем психопатка, видимо, да и льстит она своему мужу! Пусть лучше детьми своими занимается, а не по хирургам бегает. Бедные дети в шесть лет двух слов связать не могут, ни один, ни другой. Бедные!», - написала Боня под одним из своих постов, ответив на комментарий подписчицы.





Сначала Алана поведала об его интрижке с некой Александрой из Вильнюса, а затем упомянула, что Павел спал с Викторией Боней. По ее словам, именно поэтому экс-участница телепроекта «Дом-2» пришла на программу к Андрею Малахову и защищала Кокорина и Мамаева после пьяной драки, которую они устроили в одном из ресторанов столицы.Сама же Вика не стала молчать и сразу же опровергла информацию о том, что когда-то являлась любовницей футболиста. Более того, она подчеркнула, что Павел не в ее вкусе и ничего кроме дружбы их связывать не могло.Стоит отметить, что многие пользователи социальной сети Instagram поверили экс-звезде телестройки, что она не имела интимной связи с Мамаевым, однако они осудили ее за нелестное высказывание в адрес детей Аланы и Павла. Некоторые даже напомнили Вике, что она и сама не участвует в воспитании своей дочери, сплавляя малышку на нянь и репетиторов, поэтому осуждать степень развитости чужих детей она не имеет никакого права.