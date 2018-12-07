Звезда «Дома-2» Виктория Боня назвала детей Павла Мамаева недоразвитыми
Несколько дней назад супруга прославившегося на всю страну игрока футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева, которому продлили срок тюремного заключения еще на два месяца до 8 февраля 2019 года, начала рассекречивать всех любовниц мужа.
Сначала Алана поведала об его интрижке с некой Александрой из Вильнюса, а затем упомянула, что Павел спал с Викторией Боней. По ее словам, именно поэтому экс-участница телепроекта «Дом-2» пришла на программу к Андрею Малахову и защищала Кокорина и Мамаева после пьяной драки, которую они устроили в одном из ресторанов столицы.
Сама же Вика не стала молчать и сразу же опровергла информацию о том, что когда-то являлась любовницей футболиста. Более того, она подчеркнула, что Павел не в ее вкусе и ничего кроме дружбы их связывать не могло.
Стоит отметить, что многие пользователи социальной сети Instagram поверили экс-звезде телестройки, что она не имела интимной связи с Мамаевым, однако они осудили ее за нелестное высказывание в адрес детей Аланы и Павла. Некоторые даже напомнили Вике, что она и сама не участвует в воспитании своей дочери, сплавляя малышку на нянь и репетиторов, поэтому осуждать степень развитости чужих детей она не имеет никакого права.
Сначала Алана поведала об его интрижке с некой Александрой из Вильнюса, а затем упомянула, что Павел спал с Викторией Боней. По ее словам, именно поэтому экс-участница телепроекта «Дом-2» пришла на программу к Андрею Малахову и защищала Кокорина и Мамаева после пьяной драки, которую они устроили в одном из ресторанов столицы.
Сама же Вика не стала молчать и сразу же опровергла информацию о том, что когда-то являлась любовницей футболиста. Более того, она подчеркнула, что Павел не в ее вкусе и ничего кроме дружбы их связывать не могло.
«Она совсем психопатка, видимо, да и льстит она своему мужу! Пусть лучше детьми своими занимается, а не по хирургам бегает. Бедные дети в шесть лет двух слов связать не могут, ни один, ни другой. Бедные!», - написала Боня под одним из своих постов, ответив на комментарий подписчицы.
Стоит отметить, что многие пользователи социальной сети Instagram поверили экс-звезде телестройки, что она не имела интимной связи с Мамаевым, однако они осудили ее за нелестное высказывание в адрес детей Аланы и Павла. Некоторые даже напомнили Вике, что она и сама не участвует в воспитании своей дочери, сплавляя малышку на нянь и репетиторов, поэтому осуждать степень развитости чужих детей она не имеет никакого права.
ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:22