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В "Сколково" при демонстрации упал прототип аэротакси

В московском центре инновационных технологий «Сколково» при проведении демонстрации возможностей упал прототип воздушного беспилотного аэротакси. Инцидент произошёл буквально в первые секунды полёта.
В "Сколково" при демонстрации упал прототип аэротакси

Проект воздушного беспилотного аэротакси разрабатывается совместно международным аэроагентством McFly и московским городским центром полётов. Представленная ими разработка аэротакси, не выдержавшая испытаний полётом и «приземлившаяся» в снежный сугроб, по предварительной информации, обошлась инноваторам в двенадцать миллионов рублей.

Сама идея воздушного городского беспилотного транспорта является крайне полезной. При помощи аэротакси можно будет «разгрузить» транспортные потоки в крупных городах и избегать возникновения многокилометровых заторов.

Вот только пока новую разработку не удалось даже нормально продемонстрировать, она продержалась в воздухе несколько секунд, после чего спикировала в сугроб. Причины, которые не дали провести нормальную демонстрацию аэротакси в «Сколково», пока не сообщаются.



 
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Технологии
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:24

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