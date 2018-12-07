В "Сколково" при демонстрации упал прототип аэротакси





Проект воздушного беспилотного аэротакси разрабатывается совместно международным аэроагентством McFly и московским городским центром полётов. Представленная ими разработка аэротакси, не выдержавшая испытаний полётом и «приземлившаяся» в снежный сугроб, по предварительной информации, обошлась инноваторам в двенадцать миллионов рублей.Сама идея воздушного городского беспилотного транспорта является крайне полезной. При помощи аэротакси можно будет «разгрузить» транспортные потоки в крупных городах и избегать возникновения многокилометровых заторов.Вот только пока новую разработку не удалось даже нормально продемонстрировать, она продержалась в воздухе несколько секунд, после чего спикировала в сугроб. Причины, которые не дали провести нормальную демонстрацию аэротакси в «Сколково», пока не сообщаются.