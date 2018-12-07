Учёные: Крепкий и здоровый сон зависит от количества кислорода





Свои научные изыскания учёные проводили на находящихся под анестезией животных. В их организм вводилась повышенная доза кислорода и фиксировалась мозговая активность. В результате этого учёные выявили, достаточное количество химического элемента переводит отдел центральной нервной системы в более спокойную и медленную фазу, что позволяет иметь более крепкий и глубокий сон. При снижении количества кислорода, животные просыпались гораздо быстрее и были довольно «вялыми».Исследователи считают, результаты их эксперимента можно применять для лечения тяжёлых форм бессонницы. Они помогут многим пациентам избавиться от расстройств сна, позволят им почувствовать себя отдохнувшими и полными энергии.