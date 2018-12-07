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Учёные: Крепкий и здоровый сон зависит от количества кислорода

Канадские учёные из Альбертского университета выяснили, существует прямая взаимосвязь между здоровым, крепким сном и количеством кислорода в комнате спящего человека. Под воздействием кислорода головной мозг больший период времени находится в спокойном состоянии.
Учёные: Крепкий и здоровый сон зависит от количества кислорода

Свои научные изыскания учёные проводили на находящихся под анестезией животных. В их организм вводилась повышенная доза кислорода и фиксировалась мозговая активность. В результате этого учёные выявили, достаточное количество химического элемента переводит отдел центральной нервной системы в более спокойную и медленную фазу, что позволяет иметь более крепкий и глубокий сон. При снижении количества кислорода, животные просыпались гораздо быстрее и были довольно «вялыми».

Исследователи считают, результаты их эксперимента можно применять для лечения тяжёлых форм бессонницы. Они помогут многим пациентам избавиться от расстройств сна, позволят им почувствовать себя отдохнувшими и полными энергии.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 21:00

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