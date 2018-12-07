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Дмитрий Тарасов сказал, что мечтает о втором ребёнке от Анастасии Костенко

Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов ответил на вопросы поклонников в Stories Instagram. Главной темой для обсуждения стала, конечно же, личная жизнь спортсмена.
Дмитрий Тарасов сказал, что мечтает о втором ребёнке от Анастасии Костенко

Он рассказал, что любит своих девочек и безумно скучает, когда ему приходится отлучаться по работе на длительное время. Но когда Дмитрий находится дома, он старается помогать своей супруге Анастасии Костенко с дочкой и проводить как можно больше времени с ними.

Также Тарасов рассказал, что тема Бога в их доме стоит очень серьёзно. Их семья верующая, они стараются по возможности причащаться и посещать церковь хотя бы по праздникам.

На вопрос пользователей, хочет ли полузащитник московского ФК "Локомотив" ещё детей, он ответил однозначным "Да". В этот же день на вопросы отвечала его супруга, она также говорит о том, что мечтает о большой и счастливой семье и совсем не против подарить мужу ещё одного ребёнка.
Дмитрий Тарасов сказал, что мечтает о втором ребёнке от Анастасии Костенко

Девушка поделилась с пользователями успехами 5-месячной Миланы, по словам мамы, малышка уже научилась переворачиваться, постоянно смеётся и уже немного ползает.

Напомним, что ранее Дмитрий Тарасов был женат на телеведущей Дома-2 Ольги Бузовой. Почти за пять лет брака с девушкой у них не получилось обзавестись потомством, возможно, это одна из причин развода пары.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:50

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