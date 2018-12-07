Дмитрий Тарасов сказал, что мечтает о втором ребёнке от Анастасии Костенко





Он рассказал, что любит своих девочек и безумно скучает, когда ему приходится отлучаться по работе на длительное время. Но когда Дмитрий находится дома, он старается помогать своей супруге Анастасии Костенко с дочкой и проводить как можно больше времени с ними.Также Тарасов рассказал, что тема Бога в их доме стоит очень серьёзно. Их семья верующая, они стараются по возможности причащаться и посещать церковь хотя бы по праздникам.На вопрос пользователей, хочет ли полузащитник московского ФК "Локомотив" ещё детей, он ответил однозначным "Да". В этот же день на вопросы отвечала его супруга, она также говорит о том, что мечтает о большой и счастливой семье и совсем не против подарить мужу ещё одного ребёнка.Девушка поделилась с пользователями успехами 5-месячной Миланы, по словам мамы, малышка уже научилась переворачиваться, постоянно смеётся и уже немного ползает.Напомним, что ранее Дмитрий Тарасов был женат на телеведущей Дома-2 Ольги Бузовой. Почти за пять лет брака с девушкой у них не получилось обзавестись потомством, возможно, это одна из причин развода пары.