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Учёные: Ритуал убийства вампиров может объяснить обнаруженные в Йоркшире скелеты

По заявлению исследователей, ритуал убийства вампиров может объяснить обнаруженные в Йоркшире скелеты, которые имеют доисторическое происхождение. Останки датируются ещё третьим столетием до нашей эры.
Учёные: Ритуал убийства вампиров может объяснить обнаруженные в Йоркшире скелеты

Из археологических исследований стало известно, что одного из молодых воинов в возрасте около двадцати лет убили несколько раз. Есть вероятность, что смерть мужчины наступила вследствие ритуального прокола специальным деревянным колом, а также сильного удара в лобную часть. Во многих уголках земного шара имеются фольклорные свидетельства существования так называемых «вампиров». Людей, которые пили кровь, в итоге жестоко убивали. В свою очередь, предметы, которые использовали для пробивания тела «вампира», после этого не вытаскивались. Исследователи рассмотрели также версию, что мужчину похоронили после проведения ритуального убийства. Речь идёт о «болотном человеке». Данного человека не погребли в болоте, однако характер его травм схож с описанием ритуала.

«Dni24» ранее сообщали, что учёные считают, что единороги из Ледникового периода могли существовать в эпоху современного человека.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:48

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