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Дочь Владимира Машкова показала фотографию его подросших внучек

Дочь известного российского актёра Владимира Машкова Мария недавно в Instagram поделилась с подписчиками фотографиями своих подрастающих дочерей Стефании и Александры. Сам актёр нередко в интервью рассказывал, не считает себя хорошим отцом и дедом в обычном понимании этого слова, никогда не умел воспитывать детей и не испытывает особо трепетных чувств.
Дочь Владимира Машкова показала фотографию его подросших внучек

Мария Машкова родилась в актёрской семье и с раннего возраста воспитывалась у бабушки с дедушкой в городке Толмачёво под Новосибирском. Актриса рассказывает, в детстве приезд родителей воспринимала как праздник, тогда можно было позволить себе покапризничать и поозорничать. Тем не менее, Мария очень любит своих родителей – и отца, актёра Владимира Машкова, и маму, актрису Елену Шевченко. Сейчас Машкова замужем второй раз за бизнесменом Александром Слободяником, они воспитывают двух прекрасных дочерей – 8-летнюю Стефанию и 6-летнюю Александру.
Дочь Владимира Машкова показала фотографию его подросших внучек

Недавно в Instagram Мария Машкова делилась с поклонниками снимками из семейного архива, на которых внучки именитого деда ещё совсем маленькие. Теперь же разместила фото подросших дочерей и рассказала, какие ласковые прозвища у девочек в семье. Оказывается, старшую все называют Фуфанидой, а младшую Шнурком.

В одном из интервью Владимир Машков признавался, их семья довольно необычная и странная. Часто и он, и Мария забывают даже поздравить друг друга с праздниками, но при этом никогда не обижаются и просто смеются над подобными происшествиями.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:00

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