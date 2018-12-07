Учёные назвали точную дату возможного падения на Землю астероида 2002 NT7
Учёным удалось спрогнозировать точную дату возможного падения на Землю астероида 2002 NT7. Они считают, его падение вызовет глобальные разрушения и масштабные потери среди гражданского населения планеты.
Исследователи обвинили американское аэрокосмическое агентство NASA в сокрытии угрожающей Земле возможной опасности, способной привести к трагическим последствиям планетарного масштаба.
По составленным учёными расчётам, угрожающий планете астероид, движется по прямой траектории Земли. Это грозит не гипотетическим, а реальным столкновением уже 13 января будущего года. Эксперты считают, последствия столкновения могут быть не прогнозированными. Они повлекут за собой гибель нескольких миллионов человек и разрушения, вплоть до исчезновения некоторых континентов.
Космическое тело, движущееся к земле, относится к классу планетоидных астероидов, имеет диаметр около двух километров. Обнаружен астероид ещё в 2002 году и отнесён к разряду потенциально опасных космических объектов, расположенных недалеко от Земли.
Специалисты NASA утверждают, шансы столкновения астероида с поверхностью Земли есть, но они не велики. И в ближайшем будущем они не видят большой угрозы от космического тела.
Исследователи обвинили американское аэрокосмическое агентство NASA в сокрытии угрожающей Земле возможной опасности, способной привести к трагическим последствиям планетарного масштаба.
По составленным учёными расчётам, угрожающий планете астероид, движется по прямой траектории Земли. Это грозит не гипотетическим, а реальным столкновением уже 13 января будущего года. Эксперты считают, последствия столкновения могут быть не прогнозированными. Они повлекут за собой гибель нескольких миллионов человек и разрушения, вплоть до исчезновения некоторых континентов.
Космическое тело, движущееся к земле, относится к классу планетоидных астероидов, имеет диаметр около двух километров. Обнаружен астероид ещё в 2002 году и отнесён к разряду потенциально опасных космических объектов, расположенных недалеко от Земли.
Специалисты NASA утверждают, шансы столкновения астероида с поверхностью Земли есть, но они не велики. И в ближайшем будущем они не видят большой угрозы от космического тела.
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:37