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Ученые: Ветер из квазара "раздуло" на 228 тысяч световых лет

Ветер из квазара HE 0515-4414 "раздуло" в межзвёздное пространство на 228 тыс. световых лет. Такое явление может уничтожить молодую галактику.
Ученые: Ветер из квазара "раздуло" на 228 тысяч световых лет

Телескоп ALMA зафиксировал ветер плазмы и газа из квазара HE 0515-4414, который тянется на 228 тыс. световых лет. Сама молодая галактика находится в далёком космосе. Её расстояние от Земли равно 268 световым годам. Обсерватория в Чили получила изображения реликтового излучения чёрной дыры, а ветер словно отбрасывает тень. При его протяжённости выделяемая энергия парадоксально мала и составляет 0,01% от всей силы HE 0515-4414.

Научные специалисты считают, что короткое или дальнее распространение ветра может определить дальнейшую судьбу галактики. Так, газ может притянуть обратно к квазару, и тогда из него родятся новые звёзды. Однако если ветер углубился в межзвёздное пространство, галактика обречена на гибель.

Квазары являются ярчайшими во Вселенной объектами и активными галактическими ядрами. Они представляют собой чёрные дыры с огромной массой, испускающие в космос излучение колоссальной мощности. В дальнейшем астрономы надеются разрешить парадокс HE 0515-4414 и выяснить, почему ветер галактики обладает сравнительно слабой энергией.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 08:10

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