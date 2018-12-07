Опубликованы новые фото с Марса, сделанные зондом InSight





6 ноября марсианский аппарат InSight осуществил успешное приземление на поверхность красной планеты. Цель аппарата состоит в изучении поверхности Марса и отслеживании изменений внутри его грунта.На снимках зонт развёртывает роботизированный манипулятор служащий для ротации инструментов на поверхности Марса. Специалистам ещё предстоит выбрать наиболее подходящие секторы для расстановки основываясь на изучении фотографий, осуществлённых камерой установленной на роботизированной «руке». Зонд разместит сейсмометр SEIS для изучения тектонической процессов внутри планеты и прибор HP измеряющий температуру почвы.Оптимальное развёртывание и калибровка приборов осуществляется примерно за 10 недель. На проведение научно-исследовательской миссии на Марсе отведено около двух лет.