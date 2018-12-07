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Жена Тарасова Анастасия Костенко рассказала, что её 5-месячная дочь Милана растёт позитивным ребёнком

Третья супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова – 24-летняя Анастасия Костенко рассказала поклонникам, какой растет ее 5-месячная дочка Милана.

Всем известно, что в этом году 24-летняя модель подарила вторую наследницу своему любимому 31-летнему супругу. Анастасия и Дмитрий практически сразу же раскрыли имя малышки, подчеркнув, что еще во время беременности начали ласково говорить с животиком, называя его «Милана».

Жена Тарасова Анастасия Костенко рассказала, что её 5-месячная дочь Милана растёт позитивным ребёнком

Через несколько дней Милане Тарасовой исполнится пять месяцев. Костенко продолжает быть активным пользователем социальных сетей и довольно часто общается со своими поклонниками, которым на днях сообщила, что ее дочка растет очень позитивным ребенком.

По словам супруги Тарасова, малышка постоянно смеется и улыбается, причем делает это настолько заливисто, что и всем окружающим становится весело. Помимо этого Анастасия отметила, что Милана в свои пять месяцев является очень активным ребенком.

Жена Тарасова Анастасия Костенко рассказала, что её 5-месячная дочь Милана растёт позитивным ребёнком

Оказывается, что младшая дочь Дмитрия уже даже пытается ползать и постоянно переворачивается. Также модель в очередной раз отметила, что отказалась от услуг няни, так как считает, что детей должны воспитывать их родители и лишь на время оставлять няням, чтобы, к примеру, сходить вместе в кино или ресторан.

«Няни у нас пока нет, мы даже о ней и не задумывались как-то..Если мне куда-то нужно отъехать, то я зову свою мамочку на помощь» - рассказала Настя в прямом эфире.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:26

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