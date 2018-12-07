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Официальный Всероссийский Дед Мороз подумывает взять в помощницы Ольгу Бузову

Самый настоящий Всероссийский Дедушка Мороз посетил Нижний Новгород, в котором заявил, что задумался над тем, чтобы взять себе в помощницы саму Ольгу Бузову.
Официальный Всероссийский Дед Мороз подумывает взять в помощницы Ольгу Бузову

Вчера, 6 декабря, фантастический волшебник встретился с маленькими жителями Нижнего Новгорода на территории Нижегородского литературного музея Алексея Максимовича Горького.

Как стало известно, Нижний Новгород стал тринадцатым городом, который посетил Дед Мороз в своем грандиозном путешествии. На пресс-конференции с местными репортерами волшебнику задавали довольно много вопросов. Некоторые касались его бороды, подарков, налогов, чудес и даже новоиспеченной певицы Ольги Бузовой.

Выяснилось, что и у Дедушки Мороза есть личные микроблоги во всех социальных сетях, однако ведет он их не сам, ему в этом деле помогают его многочисленные помощники, ведь у самого чародея никогда не было телефона или планшета.

По словам Дела Мороза, на днях ему дали довольно интересный совет. Один из его подписчиков пожелал помочь волшебнику решить его проблему с небольшим количеством помощников. Поклонник чародея посоветовал ему взять на время в помощницы ведущую «Дома-2» Ольгу Бузову, на страничку которой подписано больше четырнадцати миллионов пользователей Сети.
Официальный Всероссийский Дед Мороз подумывает взять в помощницы Ольгу Бузову

Поклонник Дедушки Мороза уверен, что именно Ольга сможет помочь деду, ведь она также как и он старается сеять добро по миру.

«Надо подумать» - заявил чародей журналистам.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:43

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