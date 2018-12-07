Алена Рапунцель в Доме-2 зарабатывает намного больше своей сестры Ольги





Конечно, нельзя не сказать о том, что на телестройку она попала благодаря своей сестре Ольге. Илья Яббаров сразу выделил красоту девушки, и долго не думая стал строить с ней отношения. Союз получился огненным, ведь Илья ранее строил любовь с Ольгой Рапунцель.И вот после ссор и разбирательств вместе с рейтингами девушки вырос и её заработок.Стало известно, что в настоящий момент Алёна зарабатывает даже больше, чем её сестра. Возможно, поэтому семейство так держится за проект и боится выходить за периметр, ведь на квартиру в Москве они ещё не накопили.Помимо зарплаты, девушка уже третий месяц подряд, благодаря телезрителю, получает награду в 50 тысяч рублей за звание "Участник месяца".