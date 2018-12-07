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Yota обрушила цены на безлимитный мобильный интернет в 2 раза

Yota сократила цены на безлимитный интернет для планшетов в 2 раза. Пользоваться мобильной сетью от виртуального оператора можно всего за 300 руб. в месяц.
Yota обрушила цены на безлимитный мобильный интернет в 2 раза

Российский оператор Yota сообщил о новом предложении по безлимитному интернету для планшетов. Как передаёт пресс-служба компании, пользоваться популярными сетевыми сервисами и приложениями теперь будет в 2 раза выгодней. При этом тарифный план не включает смартфоны, а рассчитан на карты SIM для планшетов.

Для соцсетей, таких как "Одноклассники", Instagram, "ВКонтакте" и Facebook, стоимость услуги уменьшилась до 10 рублей. За 5 рублей можно пользоваться Viber, Skype и WhatsApp или прочими мессенджерами на выбор. Ранее клиентам Yota приходилось платить 20 рублей.

Музыкальные приложения от Apple, "Яндекс" и Google обойдутся не в 30, а всего в 10 рублей. Безлимитный трафик на YouTube можно приобрести не за 60, а за 25 рублей.

Yota предлагает полный пакет интернета на 1 ГБ за 90-290 руб., на 50 ГБ - за 150-720 руб., в зависимости от региона России. Новые расценки вступают в силу с 7 декабря и являются гораздо более выгодными, по сравнению с "большой четвёркой" операторов. Отметим, что в РФ Yota пользуются, по меньшей мере, 2 млн абонентов.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:00

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