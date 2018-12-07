Ученые: Онлайн-знакомства связаны с числом Данбара





Британские ученые заявили, что онлайн-знакомства связаны с числом Данбара. Информацию опубликовало издание The Sun.Научные сотрудники Оксфордского университета утверждает, что люди не могут поддерживать дружеские отношения с более 150 пользователями. Это связано с небольшим размером человеческого мозга. Список сокращается до 7-12 знакомств в неделю. Поэтому не нужно сердиться, если кто-то "игнорит" и не отвечает на запросы.По словам профессора вычислительной социальной науки Тахи Яссери, между онлайн-знакомствами можно увидеть связь с числом Данбара (теория стабильных отношений, которыми человек может управлять).Эксперты отмечают, что важно помнить о целях знакомства. Они выяснили, что более красивые пользователи не очень любят писать сообщения на сайтах. Юзеры, считающие себя привлекательными на 16% реже заводят беседы и примерно в 33% не хотят отвечать на запросы противоположного пола. Исследователи смогли проанализировать аккаунты 150 000 человек со всех концов Земли.