Катя Варнава рассказала о личной жизни и ухудшившемся состоянии здоровья

Варнава рассказывает, что её жизнь изменилась год назад. Тогда умер её отец, с которым Катя была всегда близка, он был её другом и советчиком. Теперь ведущая учится жить по-новому и учит этому свою маму, которая прожила в браке с отцом больше пятидесяти лет. Папа Екатерины был всю свою жизнь военным, мама – врачом, им приходилось постоянно переезжать с места на место, но мама никогда не сдавалась и следовала вместе с детьми за любимым супругом и отцом. Варнава вспоминает нелёгкие будни мамы и признаётся, ей стыдно жаловаться, что в 33 года начинается варикоз и ей тяжело ходить, стыдно признаваться, как она устаёт. Потому что, в сравнении с маминой - её жизнь просто прекрасна.Катя рассказала, в определённый момент у неё стало критически ухудшаться здоровье, она сильно похудела и спала всего несколько часов в сутки. Она старалась не обращать на это внимания и продолжала следовать напряжённому графику. И только вмешательство её гражданского мужа, объяснившего, себя нужно любить и беречь, спасло его от неминуемого невроза и истощения.Кстати, на вопрос о замужестве Варнава объяснила, их с Константином устраивает и гражданский брак, не обязательно ставить штамп в паспорт. И вообще Катя в душе чувствует себя «холостяком», поэтому и не спешит под венец.