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Катя Варнава рассказала о личной жизни и ухудшившемся состоянии здоровья

Российская телеведущая, звезда комедийного шоу «Comedy Women» Катя Варнава в недавнем эфире программы «Пятница с Региной» рассказала о своей личной жизни, ухудшившемся состоянии здоровья и о том, как не любит себя жалеть. Катя поделилась, справляться со всеми проблемами ей помогает поддержка возлюбленного Константина Мякинькова.
Катя Варнава рассказала о личной жизни и ухудшившемся состоянии здоровья

Варнава рассказывает, что её жизнь изменилась год назад. Тогда умер её отец, с которым Катя была всегда близка, он был её другом и советчиком. Теперь ведущая учится жить по-новому и учит этому свою маму, которая прожила в браке с отцом больше пятидесяти лет. Папа Екатерины был всю свою жизнь военным, мама – врачом, им приходилось постоянно переезжать с места на место, но мама никогда не сдавалась и следовала вместе с детьми за любимым супругом и отцом. Варнава вспоминает нелёгкие будни мамы и признаётся, ей стыдно жаловаться, что в 33 года начинается варикоз и ей тяжело ходить, стыдно признаваться, как она устаёт. Потому что, в сравнении с маминой - её жизнь просто прекрасна.

Катя рассказала, в определённый момент у неё стало критически ухудшаться здоровье, она сильно похудела и спала всего несколько часов в сутки. Она старалась не обращать на это внимания и продолжала следовать напряжённому графику. И только вмешательство её гражданского мужа, объяснившего, себя нужно любить и беречь, спасло его от неминуемого невроза и истощения.

Кстати, на вопрос о замужестве Варнава объяснила, их с Константином устраивает и гражданский брак, не обязательно ставить штамп в паспорт. И вообще Катя в душе чувствует себя «холостяком», поэтому и не спешит под венец.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 07:10

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