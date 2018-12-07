Ольга Бузова откровенным поведением и нарядами продолжает опровергать слухи о своей беременности

«Бузовой, наверное надоело, что ей каждый день приписывают беременность, вот она и начала ежедневно публиковать откровенные фотографии и ролики! Жаль только, что она не понимает, что своим поведением она же сама себя и губит!» - написала одна из подписчиц Бузовой под ее свежей публикацией.

Совсем скоро телезнаменитости исполнится 33 года, однако наследников у Ольги до сих пор нет, ведь первый ее брак с известным спортсменом Дмитрием Тарасовым закончился громким скандалом, так толком и не начавшись.Не так давно в социальных сетях начали ходить слухи о том, что совсем скоро Бузова наконец-таки познает радость материнства, так как ждет малыша от победителя телешоу «Замуж за Бузову» Дениса Лебедева. Только вот свежие фотографии и видеоролики певицы, которые она публикует у себя на страничке в Instagram, говорят о другом.Невооруженным взглядом видно, что Ольга практически не изменилась внешне и даже еще сильнее похудела. На сегодняшний день почти все интернет-пользователи убеждены, что Бузова своим откровенным поведением и нарядами хочет доказать всем, что она на самом деле не находится в интересном положении, поэтому ее рано поздравлять с пополнением.